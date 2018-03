12. Februar 1934 - SJÖ-Moitzi: Historische Aufarbeitung des Austrofaschismus muss weitergehen

"Vom Wert der Geschichte": Zeithistorische Analyse über die Rehabilitierung der Opfer des Austrofaschismus von Florian Wenninger auf http://blog.sjoe.at veröffentlicht

Wien (OTS/SK) - Für Wolfgang Moitzi, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend Österreich (SJÖ), ist die historische Aufarbeitung des Austrofaschismus "noch längst nicht abgeschlossen". Die im Vorjahr vom Parlament beschlossene Rehabilitierung der justiziellen Opfer des Regimes sei ein erster wichtiger Schritt der Anerkennung des Widerstands gegen die damaligen Repressionen gewesen. "Zahlreiche Aspekte des Regimes und des Repressionsapparats unter Dollfuß harren aber noch einer hinlänglichen Befassung", betonte Moitzi heute, Dienstag, anlässlich des 79. Gedenktages der Februarkämpfe 1934. Am 12. Februar 1934 traten österreichische Arbeiterinnen und Arbeiter dem Faschismus entgegen. Viele unter Einsatz ihres Lebens. ****

Warum die historische Auseinandersetzung mit den Wirkmechanismen des Regimes unter Führung des Christlich-Sozialen Engelbert Dollfuß auch für künftige Generationen wichtig ist, lege, so Moitzi, der Zeithistoriker Florian Wenninger (Assistent am Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien) in seinem Text "Vom Wert der Geschichte" eindruckvoll dar. Diese zeithistorische Analyse ist mit freundlicher Genehmigung des Autors ab sofort auf dem Blog der SJÖ unter http://blog.sjoe.at/2013/02/12/vom-wert-der-geschichte/ nachzulesen. (Schluss) mo/sn

