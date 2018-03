Pressekonferenz zu neuen Entwicklungen rund um die Flüchtlingsproteste in Wien

Großdemo am Samstag 16. Februar , 14:00 Westbahnhof

Wien (OTS) - Die Refugee-Aktivisten laden gemeinsam mit Unterstützenden zur Pressekonferenz in die Votivkirche. Mittwoch, 13. Februar, 11 Uhr.

Themen:

1) Erläuterung zur Situation und dem Umgang mit der "Kurzbesetzung" durch rassistische Burschen 2) Details zur Großdemo am Samstag, die um 14 Uhr vorm Westbahnhof startet 3) Bericht vom Abschneiden der "Refugees of the RefugeecampVienna" beim Finale des FM4-Protest-Songcontest am Dienstag Abend im Rabenhof.

Rückfragen & Kontakt:

Presse: 069917013536