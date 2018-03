Leitner: Die Ereignisse am 12. Februar 1934 Jahren müssen für uns SozialdemokratInnen ein Auftrag sein

SPÖ NÖ steht für einen respektvollen Umgang mit den politischen MitbewerberInnen

St. Pölten (OTS) - "Die Ereignisse vor 79 Jahren sollten für uns SozialdemokratInnen ein Auftrag sein, für die Demokratie auch weiterhin mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln zu kämpfen. Das sind wir den Opfern der damaligen Ereignisse schuldig", erklärt der Vorsitzende der SPÖ NÖ, Landeshauptmann-Stv. Dr. Sepp Leitner:

"Der christlich-soziale Bundeskanzler Dollfuss schaltete im März 1933 die Demokratie aus und begann ein faschistisches System zu errichten. Ein Teil der Gesellschaft wollte ein diktatorisches, autoritäres Regime, der andere Teil ist für die Demokratie eingestanden: Die Sozialdemokratie war es, die Widerstand leistete und für unsere Grundwerte Freiheit, Gleichheit und Frieden eintrat."

Die niederösterreichische Sozialdemokratie gedenkt heute, am 12. Februar, den im Kampf gegen das Dollfuß-Regime ermordeten GenossInnen und allen anderen Opfern der austrofaschistischen Diktatur. Für Leitner ist eine gerechte Gesellschaft, in der alle gleiche Chancen vorfinden - von der Bildung, über die Gesundheitsversorgung und den sozialen Bereich bis hin zum Arbeitsmarkt - ein wichtiger Aspekt für den sozialen Frieden: "Wir brauchen keine Politik, in der Andersdenkende diffamiert und herabgewürdigt werden. Die SPÖ NÖ tritt ein für ein faires Miteinander: Ein respektvoller Umgang mit den politischen MitbewerberInnen ist uns wichtiger als parteipolitisches Geplänkel."

