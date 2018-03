"Zusammen:Österreich": Schülerinnen und Schüler der EMS Neustiftgasse besuchen Staatssekretär Sebastian Kurz und Integrationsbotschafter

Wien (OTS) - Im Rahmen des Projektes "Zusammen:Österreich" diskutierten Schülerinnen und Schüler der EMS Neustiftgasse am 12. Februar 2013 mit Staatssekretär Sebastian Kurz und zwei Integrationsbotschaftern.

"Die Menschen, die nach Österreich kommen, machen uns zu dem was wir sind. Immer mehr Menschen mit Migrationshintergrund integrieren sich und jeder Fünfte hat Verwandte die aus dem Ausland kommen", berichtete Kurz "Wir müssen ein Stück weiter in die Integrationsgeschichte gehen. Migrantinnen und Migranten sollen nicht nur am Papier, sondern auch im Herzen Österreicher sein."

Die Integrationsbotschafter Ali Eralp und Ara Karapetyan erzählten den Jugendlichen wie sie ihren Weg in Österreich gemacht haben. Mit großer Begeisterung hörten die Schülerinnen und Schüler den beiden Integrationsbotschaftern zu.

"In mir schlagen drei Herzen, ein türkisches ein österreichisches und die Symbiose aus beiden", so Ali Eralp, der seine Wurzeln in der Türkei hat und vor 23 Jahren nach Österreich kam um zu studieren. Heute arbeitet er als Finanzexperte und ist Vorstand des Unternehmens FINUM.Private Finance. Der 45-jährige Unternehmer appellierte an alle Jugendlichen mit Migrationshintergrund, dass es wichtig ist, nie sein Ziel aus den Augen zu verlieren: "Wenn man noch nicht weiß, was man werden will, muss man zumindest wissen, was man nicht will."

Der erst 22-jährige Ara Karapetyan wurde in Armenien geboren. "Ich bin mir sicher, dass man es in jeder Situation schaffen kann, sich zu integrieren", erzählt Ara Karapetyan, der weiß wovon er redet, denn er erlebte schon die schwierigsten Situationen. Seine lange Reise quer durch Europa, endete schließlich in Österreich: "Aus allen Ländern, in denen ich gewohnt habe, habe ich mir die Sprache mitgenommen." Der Integrationsbotschafter möchte Österreich etwas zurückgeben für die Chancen, die er hier erhalten hat. "Ich lebe die Integration und bringe es anderen bei", so Ara Karapetyan.

"Zusammen:Österreich" ist eine Initiative des Staatssekretariats für Integration. Seit Juni 2012 wird das Projekt vom ÖIF-Österreichischen Integrationsfonds durchgeführt. Das Ziel der Initiative ist es, Motivation zu schaffen und Vorurteile abzubauen. Mehr als 150 Integrationsbotschafterinnen und Integrationsbotschafter stehen für erfolgreiche Integration durch Leistung. Alle von ihnen haben es geschafft. Wie, das erzählen sie bei Schulbesuchen im ganzen Land. Dort stehen sie den Schülerinnen und Schülern Rede und Antwort und begleiten die Entwicklung von Schulprojekten, die das Zusammenleben fördern.

Mehr Informationen von Zusammen:Österreich finden Sie unter www.zusammen-oesterreich.at und auf Facebook www.facebook.com/zusammenoesterreich

