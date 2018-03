Tanner: "SP-Steindl hat immer einen Faschingsscherz drauf'"

Presseaussendungen der SP NÖ werden durch Wiederkäuen nicht wahre

St. Pölten (OTS) - "Will man dem SP-Geschäftsführer nicht Böswilligkeit unterstellen, so kann man die heutigen Aussagen Steindls in einer Pressemitteilung nur als Faschingsscherz auffassen - und der ist schlecht", reagiert Bauernbunddirektorin Klaudia Tanner sauer auf die Ausführungen Steindls zu Landwirtschaftskammer und NÖ Bauernbund. "Der Inhalt der Aussendung richtet sich selbst und wird durch ständiges Wiederkäuen nicht wahrer", so Tanner.

Rückfragen & Kontakt:

Herbert Pollak

NÖ Bauernbund

Tel.: 0650/2831995