BZÖ-Petzner: Schmutziges FPK-Argumentationspapier belegt Nervosität der FPK!

Klagenfurt (OTS) - Ein dem BZÖ zugespieltes FPK-Argumentarium für deren Funktionäre offenbare die hochgradige Nervosität der Blauen in diesem Wahlkampf, die in ihrer Panik nicht davor zurück schrecke, Halbwahrheit und Unwahrheiten über alle Parteien und Kandidaten zu verbreiten, stellt für das BZÖ heute der Kärntner Abgeordnete Stefan Petzner fest. Petzner verweist dazu auf den Inhalt des blauen Papiers, wo unter anderem im Zusammenhang mit der Kärntner ÖVP nicht nur das Wort "Säuberungswelle" verwendet wird, sondern im Zusammenhang mit BZÖ-Bündnisobmann Josef Bucher die Behauptung aufgestellt wird, dieser habe seinen Hauptwohnsitz nach Wien verlegt.

Dazu Petzner: "Eine glatte Lüge! Josef Bucher war, ist und bleibt in Friesach beheimatet, wo er auch seinen Hauptwohnsitz hat und auch weiterhin haben wird. Das beweist nicht nur die Tatsache, dass sein Tourismus-Betrieb in Friesach ist, sondern dass Bucher erst jüngst ein geerbtes Haus in Friesach mühevoll und in viel Eigenarbeit renoviert hat. Dass die FPK es notwendig hat, derartige Lügen über unseren Spitzenkandidaten zu verbreiten, zeigt nur wie groß die Panik auf der sinkenden, blauen Titanic ist!"

Der Kärntner Abgeordnete fordert daher im Namen des BZÖ Kärnten Landeshauptmann Dörfler auf, dafür zu sorgen, dass dieses blaue Schmutzkübel-Papier schnellstens wieder entsorgt wird. "Dörfler hat versprochen, er führe keinen Schmutzkübel-Wahlkampf. Dass er sich nicht daran hält, beweist nur, dass sein Wort nichts wert ist und in Wahrheit in seiner Partei die Scheuchs das Sagen haben, die tun und lassen können, was sie wollen", schließt Petzner.

Rückfragen & Kontakt:

BZÖ Kärnten - Pressestelle