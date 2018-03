Wien-Ball in den Niederlanden

Wien (OTS) - Die Dritte Landtagspräsidentin Marianne Klicka eröffnete vergangenen Samstag den Wien-Ball in Noordwijk aan Zee vor den zahlreich erschienen Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur. Klicka, die den Wiener Bürgermeister Michael Häupl vertrat, hob in ihrer Begrüßungsrede die guten zwischenstaatlichen Beziehungen hervor und betonte, wie wichtig die Verbundenheit beider Länder ist. "Diese enge Zusammenarbeit wird weiterhin Früchte tragen und wir werden gemeinsam im vereinten Europa mit ganzer Kraft für unsere Völker in wirtschaftlichen und sozialen Belangen zusammenarbeiten und gemeinsam anstehende Probleme lösen", hob sie dabei hervor.

Musik und Tanz verbindet Menschen

Musikerinnen und Musiker, darunter das "Johann Strauß-Wien Orchester" und das "Ensemble Wiener Noblesse" mit Ingrid Merschl, Iryna Nikolayeva und Elena Rozanova aus Wien, sorgten für Stimmung und gute Laune und bezauberten mit ihren Darbietungen die Ballgäste. Unter den BesucherInnen befanden sich der österreichische Botschafter in den Niederlanden, Werner Druml, Honorarkonsul Hans-Jörg Bele und Marlene Koelewijn-Usel, Vorsitzende der Stiftung Österreich Kultur und Wirtschaft.

Der 46. Wien Ball in den Niederlanden dient auch der Präsentation Wiens als Stadt der Lebensfreude.

