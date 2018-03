BZÖ-Bucher: ÖVP Kärnten will bei den Ärmsten der Armen kürzen!

ÖVP ist die Kahlschlagpartei - FPK die Schuldenmacher - BZÖ steht für sozial gerechte Reformen

Klagenfurt (OTS) - Ein "klares Nein" zum Plan von ÖVP-Kärnten Spitzenkandidat Gabriel Obernosterer die Mindestsicherung in Kärnten nach der Wahl zu kürzen, kommt vom Kärntner BZÖ-Chef Josef Bucher. Obernosterer hatte in der Radio Kärnten Streitkultur beispielsweise die Kärntner Mindestsicherung in Frage gestellt. "Die ÖVP Kärnten zeigt mit Obernosterer ihr wahres Gesicht, indem sie bei den Ärmsten der Armen sparen will. Für die Kärntner Schwarzen zählen offenbar nur mehr die Interessen von Banken, Großkonzernen und Großbauern, die fleißigen Bürger und die sozial Schwächeren sind ihr völlig egal. Die ÖVP hat die soziale Wärme einer Tiefkühltruhe".

"Während die ÖVP sich als Kahlschlagpartei bei den Schwächsten der Gesellschaft profilieren will, versucht die FPK sich mittels Geld welches das Land nicht hat, Stimmen de facto zu kaufen - Dörfler und Scheuch sind nur mehr unverantwortliche Schuldenmacher. Wir als BZÖ sind ehrlich und sagen, es braucht eine gemeinsame Kraftanstrengung aller Kärntnerinnen und Kärntner, um aus den Schulden wieder raus zu kommen. Wir müssen sparen! Aber das sozial und gerecht, damit jeder nur das beitragen muss, was er auch beitragen kann. Das BZÖ wird daher nicht zulassen, dass bei den Ärmsten der Armen gekürzt wird und ausgerechnet diejenigen Kärntnerinnen und Kärntner zum Handkuss kommen, die sich ohnehin schon jetzt das tägliche Leben kaum mehr leisten können ", betont der BZÖ-Bündnisobmann.

