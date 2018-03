FP-Lasar: Substitutions-Irrweg nicht länger beschreiten

Therapie statt Ersatzdrogen gefordert

Wien (OTS) - Der Wiener FPÖ-Stadtrat David Lasar unterstützt die vom Innenministerium angekündigte Abkehr von der Drogensubstitution, die eine langjährige Forderung der FPÖ darstellt. Zu viele Drogensüchtige bekommen zu große Mengen an Drogensubstituten verschrieben, was einen schwunghaften Schwarzhandel mit diesen zur Folge hat. "Therapie statt lebenslanger Abhängigkeit" muss die Devise heißen, hält Lasar fest und fordert den raschen Ausbau des Therapieangebotes in Wien. (Schluss)otni

