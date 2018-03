SWV Wien prämiert Wiener Unternehmen mit dem e.i.m. award 2013

e.i.m. award 2013: Eine besondere Auszeichnung für EINE-Person-Unternehmen und Klein- und Kleinstbetriebe

Wien (OTS) - Am Samstag, den 09. Februar 2013 zeichnete der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband Wien EINE-Person-Unternehmen sowie Klein- und Kleinstbetriebe mit dem e.i.m. award 2013 aus.

Zum ersten Mal wurden heuer im Rahmen der Nacht der Wiener Wirtschaft im Wiener Rathaus innovative, erfolgreiche und sozial verantwortliche Wiener Unternehmerinnen und Unternehmer, die scheinbar Unmögliches möglich machen, mit dem "Es ist möglich-Award", kurz e.i.m. Award, prämiert.

Initiiert wurde die Auszeichnung von SWV-Wien-Präsident Fritz Strobl, der den Gewinnerinnen und Gewinnern persönlich vor großem Publikum im Wiener Rathaus gratulierte."Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten erfordert es ein hohes Maß an Mut und Risikobereitschaft, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Umso größer war das Bestreben, einen Award zu schaffen, der den Wiener Unternehmerinnen und Unternehmern den gebührenden Dank und die entsprechende Anerkennung zuteil kommen lässt", so der SWV-Wien-Präsident zur Idee des Awards.

"Unser wirtschaftliches Umfeld hat in den letzten Jahren einen enormen Wandel durchlebt. Mit den unterschiedlichen Lebensstilen haben sich auch die Wünsche und Anforderungen der Menschen zunehmend verändert: Auf der einen Seite steigt die Gruppe jener Personen, die frei und initiativ in unserer Wirtschaftswelt wirken möchte, auf der anderen Seite werden immer mehr Menschen aufgrund wirtschaftlicher Veränderungen eher unfreiwillig in die Selbstständigkeit gedrängt. Beiden Personengruppen ist gemeinsam, dass die wirtschaftliche Ertragslage zunehmend schwieriger wird, und ein Großteil ein Leben am oder sogar unter dem Existenzminimum führen muss. Mit dem e.i.m. award 2013 möchte der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband Wien ein Zeichen setzen, und diesen Personen für ihren Mut und ihre außergewöhnlichen Geschäftsideen danken."

e.i.m. award 2013: Ein großer Erfolg!

Rund 70 Einreichungen waren es gegen Ende. Die folgenden Wiener Unternehmen schafften es in die Top 3 und ergatterten damit einen Platz auf dem Stockerl:

Platz 3: Die Geschäftsidee von Unternehmer Robert Reithofer, das private Fahrzeug und dessen Kosten mit anderen zu teilen, schaffte es auf Platz 3. "CARSHARING 24/7" ist Österreichs erste Carsharing-Plattform für und zwischen Privatpersonen, die ihr eigenes Fahrzeug mit anderen Privatpersonen teilen.

Platz 2: Den zweiten Rang belegte der Unternehmer Kasra Seirafi mit dem "FLUXGUIDE". Seine außergewöhnliche Geschäftsidee ermöglicht Menschen einen absolut neuen, interaktiven Zugang zur Kunst. Der "Fluxguide" informiert Kunstaustellungsbesucher nicht nur über ausgestellte Exponate, sondern ermöglicht es, diese aktiv zu kommentieren, diskutieren und mit anderen Besuchern in Interaktion zu treten.

Platz 1: Auf Platz 1 und damit Siegerin des e.i.m. award 2013 ist DI Anna-Vera Deinhammer. Mit ihrem Unternehmen "ZWEIKANAL" hat sich die junge EINE-Person-Unternehmerin auf die Begrünung vertikaler Flächen im Innenraum spezialisiert. Indoorlandscaping heißt die außergewöhnliche Geschäftsidee, die Küchen mit Hilfe von gebrauchten PVC-Planen in vertikale Kräutergärten verwandelt und ein Preisgeld von EUR 3.000,- einbrachte.

Sonderpreis für NGOs

Für sozial und karitativ tätige Vereine und Initiativen wurde darüber hinaus der mit EUR 5.000,- dotierte e.i.m. special award 2013 vergeben. Dieser ging an Herrn DDR. Christoph Schmölzer für den Verein KADA (Karriere danach). Der Verein KADA unterstützt Leistungs-und SpitzensportlerInnen beim Finden einer beruflichen Identität, sowie bei der Planung und Realisierung von beruflichen Entwicklungsmaßnahmen, parallel zur aktiven Sportlaufbahn.

Weitere Informationen zum e.i.m. award 2013 sowie Fotos finden Sie in Kürze unter www.esistmoeglich.at

