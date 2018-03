FP-Jenewein zu SP-Deutsch: Panikmache wird durch oftmalige Wiederholung nicht berechtigter

SPÖ hat kommunale Leistungen privatisiert - gegen ausdrücklichen Willen der Freiheitlichen

Wien (OTS/fpd) - Der wie sein Chef, Bürgermeister Häupl, nach von der Wiener SPÖ verursachten Wahl- und Volksbefragungsniederlagen darniederliegende Multifunktionär

(http://www.meineabgeordneten.at/Abgeordnete/christian.deutsch) und

Landesparteisekretär Christian Deutsch taugt offenbar nur noch als hängengebliebene Schallplatte. Sein erfolgreicher Amtskollege von den Freiheitlichen, Bundesrat Hans-Jörg Jenewein, erklärt: "Auch wenn Deutsch hundert Mal beteuert, dass die FPÖ kommunale Dienstleistungen verkaufen will, stimmt das um keinen Deut mehr. Nach dem rot-grünen Gebührenwahnsinn, etwa Wasser plus 33 Prozent, und den Auslagerungen, Fehlspekulationen und der Freunderlwirtschaft nimmt ihn, wie auch seine Partei niemand mehr ernst. Er könnte seiner Partei sparen helfen, indem er auf so erbärmliche Aussendungen verzichtet. Dann müsste die Wiener SPÖ nicht ihre Wahlbeisitzer aussackeln und die Kosten für kommunale Projekte könnten ohne den SPÖ-Aufschlag deutlich geringer ausfallen." (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Klub der Freiheitlichen, Pressestelle

Tel.: (01) 4000 / 81 798