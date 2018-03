Aviso: Donnerstag, 14.2., 17 Uhr, Kundgebung "One Billion Rising - Stopp Gewalt gegen Frauen" vor dem Parlament

Wien (OTS) - Einladung zur Kundgebung anlässlich des Aktionstags im Rahmen der internationalen Kampagne ""One Billion Rising - Stopp Gewalt gegen Frauen".

Der 14. Februar ist Valentinstag und der 15te Geburtstag von V-Day, der globalen Bewegung gegen Gewalt an Frauen und Mädchen, die von Eve Ensler, der Autorin der Vagina Monologe, ins Leben gerufen wurde. Zum Anlass des 15. Geburtstages von "V-Day" findet am 14. Februar 2013 um 17 Uhr die "One Billion Rising"-Kampagne ihren Höhepunkt. Das Ziel der Kampagne ist es, eine Milliarde Frauen weltweit auf die Straße zu bringen, um tanzend ein Ende der Gewalt gegen Frauen zu fordern.

One Billion Rising!

Am Valentinstag 2013 sind alle Frauen und Männer eingeladen aufzustehen, zu tanzen und sich auf der ganzen Welt zu verbinden, um der Gewalt gegen Frauen ein Ende zu bereiten, so auch in Wien. Wann/Wo: Donnerstag 14. Februar - 17 Uhr vorm Parlament

One Billion Rising! After Party:

14. Februar, ab 19.30 im Volksgarten Pavillon.

Die Grünen Frauen Wien laden zum Sektempfang

Eintritt frei!

Djane Line: Djane Falangee/Brunnhilde Kollektiv/Electro Oriental remixes

und Djane KamiKace/Las Chicas/femel dance classics. Supported by LAS CHICAS

Die VertreterInnen der Medien sind herzlich willkommen.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

Tel.: +43-1 40110-6697

presse @ gruene.at