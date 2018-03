LR Ragger: Mietpreise in Kärnten stabil

Schauermärchen und Panikmache der SPÖ Kärnten eindeutig widerlegt

Klagenfurt (OTS) - "Die Mietpreise sind stabil und eine allseits vermutete Annahme, die Mietpreise würden steigen, ist unter Berücksichtigung der Inflation widerlegt. Die durchschnittliche Preissteigerung der Mieten lag bundesweit bei 1,5 Prozent. Inflationsbereinigt ergebe das eine Mietsenkung von 0,9 Prozent", so bringt Wohnbaureferent LR Mag. Christian Ragger die heute, Dienstag, dargelegten Ergebnisse eines Medienberichtes auf den Punkt. Besonders hervorgehoben wird in diesem Zusammenhang die Situation in Kärnten, welches zusammen mit der Steiermark die günstigsten Mieten im Bundesländervergleich vorzuweisen habe. In Kärnten gebe es auch die stärksten Preisstürze im Vergleich zum Vorjahr.

"Als Wohnbaureferent ist es nicht nur meine Pflicht, sondern auch ein großes Bedürfnis, die Wohnsituation in Kärnten ständig zu verbessern und auf einem für alle Kärntnerinnen und Kärntner leistbaren Niveau zu halten", betonte Ragger. Er habe auch bereits erste Akzente gesetzt, um die Kostentreiber für Mieten zu entschärfen. "Wenn man eine Miete von 100 Euro heranzieht, dann können wir festmachen, dass sich 55 Prozent auf die Mieten und die restlichen Kosten sich auf Betriebs- und Stromkosten beziehen. Hier wollen wir mit einer Novellierung des Wohnbauförderungsgesetzes das "Drei-Säulen-Modell" unter den drei Stichwörtern "Mieten, Betriebskosten und Energie" integrieren", erklärte Ragger. Mit einem Mietensenkungsprogramm und der Erhöhung der Wohnbeihilfe konnte bereits nachhaltig geholfen werden.

"Die SPÖ versucht in schamloser Weise die Ängste der Menschen zu schüren, ", kritisierte Ragger. Weiters weist er darauf hin, dass die Forderung der SPÖ in Kärnten die Mieten um 100 Euro pauschal zu senken ebenso absurd, wie undurchführbar sei. Das Resultat wäre eine massive Erhöhung des Schuldenstandes des Landes, sowie ein Zusammenbruch der Immobilienwirtschaft. "Die SPÖ konnte bis heute kein Rechenmodell vorlegen, um ihre abstrusen Behauptungen beispielhaft zu hinterlegen", so Ragger abschließend.

