FP-Jung: Kleine Wahlbeisitzer werden ausgesackelt

Hat die SPÖ-Wien finanzielle Probleme?

Wien (OTS/fpd) - Wahlbeisitzer üben eine wichtige, aber undankbare Aufgabe aus. Besonders bei fliegenden Wahlkommissionen, wenn Wähler gebrechlich sind oder aus anderen Gründen Hilfe beim Ausfüllen der Wahlzettel brauchen. Aber auch bei der Auszählung der Stimmen kommt es immer wieder zu Ungereimtheiten über die sie dann entscheiden müssen. Für ihre Arbeit von 6 Uhr früh bis ca. 20 Uhr an einem Sonntag erhalten sie eine kleine Entschädigung. Die eingeteilten Beamten bekommen richtigerweise Überstunden und damit ein Vielfaches bezahlt.

Wiens FPÖ-Gemeinderat, LAbg. Mag. Wolfgang Jung sagt dazu: "Es wird immer schwerer, Personen für dieses Ehrenamt zu gewinnen. Deshalb beginnt es jetzt auch in der bisher allmächtigen SPÖ zu bröseln. Das Parteivolk murrt und das zu Recht. Erstmalig haben wir in Wahllokalen beobachtet, dass die Massenpartei SPÖ - mit ihren Vorfeldorganisationen allerdings schon mehr Mitglieder als Wähler! -Probleme mit der "ungehorsamen" Basis bekommt und einige Wahlsprengel nicht mehr besetzen konnte", kommentiert der FPÖ-Bezirksobmann von Liesing die öffentliche Kritik eines SPÖ-Wahlbeisitzers in den Medien.

"Die Versorgung mit Kaffee und Wurstsemmeln, die der rote Klubobmann als Ausrede für das Abknöpfen von 45 Euro verwendet, kann aber nur ein verspäteter Faschingsscherz sein", sagt Jung und lädt abschließend den "aufmüpfigen" SPÖ-Beisitzer zum Essen der freiheitlichen Wahlbeisitzer in Liesing ein (Meldung FPÖ-Klub Rathaus): "Er kann sich dann gleich selbst überzeugen, wie gut es bei uns läuft." (Schluss) hn

