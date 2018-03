VP-Aichinger ad Entbürokratisierung: Die Worte hören wir wohl...

Wien (OTS) - "Dass die Rahmenbedingungen für Unternehmen in Wien so optimal sind, wie es die Stadtregierung heute einmal mehr verkündet hat, darf bezweifelt werden. Ein einfacher Blick ins Budget der Stadt Wien zeigt uns, dass die Wirtschaftsförderung nicht erhöht sondern leider gekürzt wurde", so der Klubobmann der ÖVP Wien Fritz Aichinger in Reaktion auf die heutige Pressekonferenz von Vizebürgermeisterin Brauner.

Fritz Aichinger: "Wurden im Jahr 2011 laut Rechnungsabschluss mehr als 106 Mio. Euro für Wirtschaftsförderung aufgewendet, so sind im Voranschlag 2013 lediglich 83,3 Mio. Euro an Mitteln vorgesehen, das ist ein Minus von über 20%. Und wenn sich die Stadtregierung mit der hohen Wirtschaftsleistung der Unternehmen in Wien brüstet, dann sollte sie den sinkenden Beschäftigtenanteil und die höchste Arbeitslosigkeit aller Bundesländer nicht unter den Tisch fallen lassen. Auf den Punkt gebracht: Wiener Wirtschaftsförderung wirkt leider (noch) nicht!"

"Erfreulich ist aber dass einer langjährigen Forderung der ÖVP Wien nach Entbürokratisierung und Vereinfachung bei den Genehmigungsverfahren nun Rechnung getragen werden soll. Wobei es die Ankündigung ja schon öfter gab, jetzt hoffen wir auf eine baldige Umsetzung", so Aichinger abschließend.

