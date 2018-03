LRin Scheele: Korrespondenz mit LH Pröll wird ab sofort auf Format A3 umgestellt

Schreiben von Landesrätin kommen offenbar nicht an - Wahlkampftaktik oder Büro-Chaos?

St. Pölten, (OTS/SPI) - Der Wahlkampf in Niederösterreich wurde durch eine Posse des Landeshauptmanns zusätzlich bereichert. Wortgewaltig beschwert sich Landeshauptmann Pröll zurzeit in den Medien, angeblich seit sechs Wochen auf ein Schreiben von Landesrätin Scheele zu warten. Zuletzt geschehen in einem am Wochenende in der Tageszeitung "Der Standard" erschienenen Interview. Unverständlich für Landesrätin Karin Scheele, hat sie doch unverzüglich auf die Bitte von Pröll reagiert und in bereits zwei Schreiben die nächsten Handlungsschritte bezüglich Niederösterreichs gesunkener AsylwerberInnen-Quote dargelegt.

Für diese Diskrepanz scheint es zwei Möglichkeiten zu geben:

1. In seinem Büro herrscht ein solches Chaos, dass sogar Briefe von RegierungskollegInnen einfach nicht gelesen oder gar verloren werden. Landesrätin Karin Scheele wird daher das Format Ihrer Schreiben verändern: "Meinen dritten Brief an den Herrn Landeshauptmann werde ich nun auf das Format A3 vergrößern. Das hat den Vorteil, dass er nicht so leicht untergehen kann. Auch die Buchstaben sind größer und der Text wird leichter lesbar."

2. Oder ist die Behauptung von Pröll eine wahlkampftaktische Unwahrheit? "Das hoffe ich nicht, das wäre eines Landeshauptmanns auch in Zeiten einer Wahlauseinandersetzung nicht würdig!", so Landesrätin Karin Scheele: "sollte das der Fall sein, so möchte ich um Vernunft bitten. Das wäre wohl erstens ganz und gar nicht im christlichsozialen Sinn. Zweitens werden dadurch nicht nur ich, sondern auch eine ganze Abteilung der Landesregierung, die gemeinsam mit mir an einer guten Lösung arbeitet, zu Unrecht als untätig denunziert. Drittens werden die Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter, die wir gerade bei unseren Bemühungen um dezentrale Quartiere dringend brauchen, gegeneinander parteipolitisch ausgespielt. Und dafür stehe ich sicher nicht zur Verfügung! Ich möchte kein Drüberfahren über die Bevölkerung und die Gemeinden, sondern Lösungen mit den Menschen vor Ort."

Zu guter Letzt ein Hinweis: Bereits vor sechs Wochen erbat Landesrätin Karin Scheele in dieser sensiblen Angelegenheit einen kurzen persönlichen Gesprächstermin bei Landeshauptmann Pröll. Dieser wurde jedoch abgelehnt, offenbar ist man in Wahlkampfzeiten an keiner Sachpolitik interessiert.

Rückfragen & Kontakt:

Büro LRin Scheele

Christoph Ertl

Pressereferent LRin Mag.a Karin Scheele

Tel.: 0664/ 10 34 340