FP-Gudenus: Volksbefragung nicht das Papier wert, auf das sie geschrieben wurde

Verlierer-Koalition will lediglich von ihrer Miss- und Freunderlwirtschaft in Wien ablenken

Wien (OTS/fpd) - 55 Prozent der Wienerinnen und Wiener haben erkannt, dass sie zwar die rote und jetzt rot-grüne Misswirtschaft bezahlen müssen, aber nicht mitreden dürfen. Das belegte das Städtebarometer 2012. "Das wundert nicht, wenn man sieht, welch schändlichen Missbrauch die Häupl-SPÖ mit direkter Demokratie betreibt", erklärt Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus - und stößt damit ins gleiche Horn wie die Grünen, als sie noch nicht mit Steuergeld gekauft worden sind, Teile der SPÖ und viele Experten. "Der selbsternannte Feudalherr Häupl liegt in seinen letzten Zuckungen, weshalb die Wiener im März erneut seine Wischi-Waschi-Fragen beantworten müssen", so Gudenus, der zu den einzelnen Fragen Stellung bezieht.

Frage 1, Parkpickerl-Inkasso: Da haben die Menschen die Wahl zwischen Pest und Cholera, nämlich wer sie aussackeln soll, Stadt oder Bezirk. Die von 150.000 Wienerinnen und Wienern gewünschte Frage, ob Ausweitung der Zonen oder nicht, wird nicht gestellt.

Frage 2, Olympische Spiele 2028: Eine Versager-Truppe, die nicht einmal das Stadthallenbad sanieren kann, will olympische Sommerspiele veranstalten? Lächerlich! Olympia in London war jedenfalls keine Werbung: Es sind weniger Besucher gekommen als in einem normalen Jahr, dafür sind die Miet- und Wohnungspreise teils um mehr als 100 Prozent in die Höhe geschossen.

Frage 3, angeblich geplante Privatisierungen: Eine sinnlose Frage, weil keine Partei wichtige kommunale Dienstleistungen privatisieren will. Die Panik-Mache der SPÖ entbehrt jeglicher Grundlage. Für die FPÖ steht fest, dass die Daseinsvorsorge für die Bürger gesichert sein muss. Das gilt nicht für die Daseinsvorsorge für unfähige, rote Manager, die beim Flughafen hunderte Millionen Euro in den Sand setzen. Faktum ist zudem, dass die Wiener SPÖ schon alles privatisiert hat, was es zu privatisieren gab - von der Energie und Wohnen über die Spitäler bis hin, und das ist weltweit wohl einzigartig, zum Sozialwesen. Kanal und Öffis wurden ans Ausland verleast und 1,5 Milliarden Volksvermögen, Erlös der ebenfalls ans Ausland verhökerten Zentralsparkasse, in dem als Häupl-Privatstiftung AVZ getarnten roten Casino verzockt.

Frage 4, Bürger-Solarkraftwerke: Obwohl das heftig bestritten wird, sind sie längst beschlossene Sache. Das hätte man im Gemeinderat einstimmig beschließen können.

Gudenus: "Was bleibt ist, dass das sündteure Kasperl-Theater nur aufgeführt wird, um von den wahren Problemen dieser Stadt abzulenken. Massenarmut durch unsozialen Gebührenwucher, Massenarbeitslosigkeit, Rekord-Verschuldung: Über die rot-grüne Politik gegen das eigene Volk wollen die Bürger abstimmen, nicht über Mumpitz. Häupl gewöhnt den Bürgern direkte Demokratie systematisch ab." (Schluss)

