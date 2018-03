Junge Generation gedenkt der Opfer des 12. Februars

Antifaschistische Tradition leben

Wien (OTS/SK) - Heute vor 79 Jahren mussten hunderte Mitglieder des Republikanischen Schutzbundes in ihrem Streben nach Verteidigung der Demokratie und im Kampf gegen das Dollfuss-Regime ihr Leben lassen. "Dieser Widerstandskämpfer heißt es heute am 12. Februar zu gedenken", so die Bundesvorsitzende der Jungen Generation in der SPÖ, Katharina Kucharowits, am Dienstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Sozialdemokratische Grundwerte wie Freiheit und Gleichheit gelte auch in unserer heutigen, gefestigten Demokratie zu verteidigen und hoch zuhalten. Denn noch immer seien wir tagtäglich mit rechten Tendenzen innerhalb unseres politischen Systems konfrontiert. "In Erinnerung an die Ereignisse im Jahr 1934 ist es unsere Pflicht als sozialdemokratische Jugendorganisation, die antifaschistische Tradition zu leben, um solche Gräueltaten nicht mehr zu ermöglichen", so Kucharowits abschließend. (Schluss) ah/mp

