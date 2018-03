Brunner: Ökostrom sorgt für stabile Strompreise

Grüne fordern mehr Ehrlichkeit in der Strompreis-Debatte

Wien (OTS) - Die Grüne Umweltsprecherin Christiane Brunner fordert mehr Ehrlichkeit in der Debatte um Strompreise: "Die Investitionen in Ökostrom-Kraftwerke sind notwendig für eine sichere und saubere Energieversorgung. Wenn wir gar keine neuen Kraftwerke bauen würden, gehen bald die Lichter aus. Die wahren Preistreiber sind fossile Energien wie Öl, Gas und Kohle: die Importkosten sind in den letzten Jahren drastisch gestiegen und werden noch weiter steigen. Nur mit Ökostrom aus Österreich können wir unseren Lebensstandard und unsere Wirtschaftsfähigkeit erhalten."

Zu den Strukturanpassungen für die Energiewende sagt Christiane Brunner: "Es gibt nicht zu viel Ökostrom in Österreich und Deutschland, sondern zu viele unflexible und große Kohle- und Atomkraftwerke. Um den Weg für die Energiewende frei zu machen, müssen diese alten Dreckschleudern abgeschaltet werden."

