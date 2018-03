Der neue Mittwoch am 13. Februar in ORF eins

Mit "Soko Donau", "Undercover Boss", "Schladming - Die Weltmeisterstadt" und "Reiseckers Reisen"

Wien (OTS) - Ein "Opfer ohne Namen", undercover in einem Abfallwirtschaftsunternehmen, Helden des Alltags und Wien stehen am neuen Mittwoch, am 13. Februar 2013, auf dem Programm von ORF eins. Um 20.15 Uhr startet "Soko Donau" mit der Episode "Opfer ohne Namen" in den neuen Mittwoch. Diesmal findet die Soko einen scheinbar Totgesagten wieder lebend vor und muss sich bei den Ermittlungen der Tatsache stellen, dass dieser Mann offenbar jemandem im Weg war. Im Anschluss um 21.05 Uhr ist eine neue Ausgabe von "Undercover Boss" zu sehen. Georg Ketzler, Geschäftsführer der Brantner-Gruppe, arbeitete inkognito eine Woche in seinem Abfallwirtschaftsunternehmen mit, um einen neuen Einblick in seine Arbeit zu erlangen. Um 22.00 Uhr dreht sich in einer weiteren Folge von "Schladming - Die Weltmeisterstadt" alles um die "Helden" des Alltags, die versuchen, ihr Unternehmen so gut wie möglich zu präsentieren wie z. B. Nachtclub-Besitzer Karl-Heinz Angerer und Würstelstandler Martin Plank. Abschließend tourt Michael Reisecker um 22.45 Uhr, ausgestattet mit seiner Brillenkamera, durch Wien.

Die Sendungen im Überblick

"Soko Donau: Opfer ohne Namen", 20.15 Uhr

Paul Schweikhart entdeckt von seiner Jacht aus einen scheinbar Toten am Ufer der Donau und lässt einen Kanufahrer die Polizei verständigen. Das Team der Soko trifft rasch ein, stellt aber fest, dass der Mann noch lebt. Die Ermittlungen ergeben, dass es sich um einen Schiffsarbeiter eines ausländischen Frachters handeln muss. Als sich herausstellt, dass der Mann einen akuten Blinddarmdurchbruch hat, taucht die Vermutung auf, dass man den Kranken einfach in der Donau loswerden wollte. Die Spur führt schließlich zu einem Frachter, der unter rumänischer Flagge fährt, aber einen österreichischen Eigner hat. Mit Stefan Jürgens (Carl Ribarski), Gregor Seberg (Helmuth Nowak), Lilian Klebow (Penny Lanz), Dietrich Siegl (Otto Dirnberger), Sandra Cervik (Dr. Julia Trautmannsdorff), Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt), Franz Buchrieser (Paul Schweikhart), Alexander Strobele (Gernot Vokroy), Albert Kitzl (Radu Brucan), Robert Alexander Baer (Liviu Florescu), Eugen Pirvu (Sergiu Ciornei), David Göbel (Gerald Derntl) u. a. Nach einem Drehbuch von Max Gruber. Regie führte Erwin Keusch. Koproduktion Satel/Almaro/ORF/ZDF.

"Undercover Boss: Brantner-Gruppe - Georg Ketzler", 21.05 Uhr

Georg Ketzler, Geschäftsführer der Brantner-Gruppe, arbeitet eine Woche lang undercover in dem Abfallwirtschaftsunternehmen mit. Dank blondierter Haare, Bart und neuer Brille verwandelt sich der studierte Betriebswirt in den Arbeitssuchenden Herbert Roder, der durch verschiedene Hilfsarbeiten angeblich den Wiedereinstieg ins Berufsleben finden will. Dafür muss der zweifache Familienvater hart anpacken. Kann er bei der körperlich anstrengenden Arbeit mithalten? Und wie reagieren die Mitarbeiter, wenn sie erfahren, dass sie mit ihrem obersten Chef Seite an Seite gearbeitet haben?

"Schladming - Die Weltmeisterstadt", 22.00 Uhr

Von Helden und Hollodrio: Während Zigtausende Fans ihre Skiidole feiern, müssen sich die Helden von "Schladming - Die Weltmeisterstadt" abseits der Rennstrecke bewähren. Nachtclub-Besitzer Karl-Heinz Angerer will die feierfreudigen Massen auch in seinen "Angels Club" locken. Würstelstandler Martin Plank hat Gefallen an seinem neuen Standplatz gefunden. Da er inzwischen selbst zu einer Berühmtheit geworden ist, wandern viele Besucherinnen und Besucher quer durch Schladming, nur um ihn zu sehen. Die meisten VIPs haben im neuen Luxushotel eine passende Bleibe gefunden. Dort gibt man sich ob des Staraufgebots gelassen. Pechvogel Michael Williams versucht nach seinem Kreuzbandriss so schnell wie möglich wieder auf die Beine zu kommen. Doch wird er es schaffen, in Schladming an den Start gehen zu können?

"Reiseckers Reisen", 22.45 Uhr

Normalerweise sind es die österreichischen Landstraßen, die Michael Reisecker erkundet. Diesmal taucht der oberösterreichische Filmemacher jedoch mit seiner Brillenkamera in die engen Gassen der Bundeshauptstadt ein. Nach einer kurzen Begegnung mit jungen Aussteigern in der Lobau trifft der Dokumentarfilmer auf einen Mitarbeiter der Straßenreinigung, der ihm seine Erfahrungen als Österreicher mit Migrationshintergrund erzählt. In Ottakring, Wien 16, findet Reisecker einen kulturbeflissenen Fahrradmechaniker - und nachdem er hoch zu Rad die höchst unterschiedliche Straßenbeschaffenheit Wiens kennengelernt hat, gönnt sich der Dokumentarfilmer die Pediküre einer Fußpflegerin mit serbischen Wurzeln. Zum Schluss entdeckt er in Wien einen der letzten Zauberartikelverkäufer, eine Gruppe wagemutiger Segway-Fahrer und zwei "Slackliner", die Reisecker überreden, den Gang in luftige Höhen zu wagen.

"Soko Donau", "Undercover Boss", "Schladming - Die Weltmeisterstadt" und "Reiseckers Reisen" sind nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar und zum Teil als Live-Stream zu sehen.

