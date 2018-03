Pernkopf: Leitner-SPÖ ist Totengräber des ländlichen Raumes

SP-Leitner soll Angriffe auf Bauern sofort einstellen

St. Pölten (OTS/NÖI) - SPNÖ-Parteichef Leitner hat kürzlich in einem Interview die Zahlungen des Landes NÖ an die Landwirtschaftskammer kritisiert. "Das zeigt einmal mehr von seiner völligen Ahnungslosigkeit. Doppelgleisigkeiten in der Verwaltung wurden in Niederösterreich bereits vor vielen Jahren abgebaut. Die Landwirtschaftskammer Niederösterreich ist mit ihren 21 Bezirksbauernkammern der Dienstleister für Bäuerinnen und Bauern im Auftrag des Landes und funktioniert bestens als Servicedrehscheibe für die Bäuerinnen und Bauern in den Regionen", so Agrar-Landesrat Dr. Stephan Pernkopf.

"Leitners Angriff ist nicht nur ein Angriff auf die Landwirtschaftskammer, sondern er stellt damit auch die Versorgung mit gesunden Lebensmitteln in Frage. Ohne Kammer könnten wichtige Funktionen, wie zum Beispiel die rasche Schadensabwicklung, nicht erfüllt werden. Noch dazu sorgt die Landwirtschaftskammer dafür, dass das dringend benötigte Geld der EU auch tatsächlich auf den Bauernhöfen über die Programme ankommt", so Pernkopf und führt weiter aus: "Leitner soll sich lieber um die Arbeiterkammer kümmern. Ich habe die ständigen Angriffe auf die hart arbeitenden Bäuerinnen und Bauern satt. Sie genießen zu Recht höchstes Ansehen. Wir kämpfen für die Bäuerinnen und Bauern, die SP NÖ ist der Totengräber des ländlichen Raumes."

