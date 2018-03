Die besten Arbeitgeber in Österreich: kununu ( www.kununu.com ) kürt die Top 10 der beliebtesten Unternehmen

Wien (OTS) - Die größte deutschsprachige Arbeitgeber-Bewertungsplattform www.kununu.com hat die beliebtesten Arbeitgeber Österreichs erhoben. Grundlage des Rankings ist eine aktuelle Auswertung der Mitarbeiter-Erfahrungsberichte. Die besten Firmen kommen überwiegend aus den Branchen IT und Consulting.

Basierend auf einer aktuellen Datenauswertung hat www.kununu.com die beliebtesten Arbeitgeber in Österreich erhoben. Dass die Qualitäten eines guten Arbeitgebers weder von Ressourcen oder Budget noch von einer starken Marke abhängen, wird durch die starke Präsenz von Mittelstandsfirmen bestätigt. kununu-Geschäftsführer Martin Poreda erläutert: "Wir haben die Top 10 bewusst in zwei Kategorien unterteilt, resultierend aus einer bestimmten Bewertungsanzahl. So werden auch Arbeitgeber ausgezeichnet, die aufgrund von einer kleinen Mitarbeiterzahl nicht so viele Bewertungen aufweisen, aber dennoch vorbildlich sind." Eine weitere Auszeichnung wurde erstmals an ein Unternehmen vergeben, das neben einer sehr guten Gesamtnote über die höchste Bewertungsanzahl verfügt.

Die beliebtesten Arbeitgeber in Österreich

In einer aktuellen, branchenübergreifenden Datenauswertung -basierend auf 43.121 Bewertungen aus Österreich - hat www.kununu.com die Top 10 der beliebtesten Arbeitgeber Österreichs erhoben.

Die TOP 10

Kategorie: ab 20 Bewertungen

Name des Unternehmens Gesamtnote (5 Punkte Höchstnote) Catalysts GmbH 4,71 ePunkt Internet Recruiting GmbH 4,59 Internorm International GmbH 4,53 Tirolia Spedition Ges.m.b.H. 4,41 Clear Sense GmbH 4,31 Salzburg AG 4,29 cubido business solutions GmbH 4,24 Bacher Systems EDV GmbH 4,20 ANECON Software Design und Beratung GmbH 4,17 Bank für Tirol und Vorarlberg AG 4,07

Sonderkategorie: Sieger Bewertungsanzahl

Kriterien: Status Top Company und Bewertungsanzahl

Name des Unternehmens Gesamtnote Bewertungsanzahl (5 Punkte Höchstnote) Allianz Elementar Versicherungs AG 3,92 126

Stand: 22. Jänner 2013

Top 10 der Kategorie ab 10 Bewertungen siehe Langversion des Pressetextes: http://www.kunu.nu/v5llt

Rückfragen & Kontakt:

kununu GmbH

Tamara Katja Frast, PR & Social Media Manager

Telefon: +43 1 236 73 59-0

tamara.frast @ kununu.com