Karas zu Basel III: Parlament steht zu Kompromissen

Chefverhandler des EU-Parlaments für neue EU-Bankenkapital- Vorschriften fordert vom Rat, Wort zu halten

Brüssel, 12. Februar 2013 (OTS) Der Chefverhandler des EU-Parlaments für die neuen EU-Banken-Kapitalvorschriften (CRD4/Basel III), Othmar Karas, sieht einen Abschluss der Kompromiss-Verhandlungen zwischen Parlament und Rat in "greifbarer Nähe". "Wenn der Rat Wort hält, können wir am 19. Februar die Verhandlungen mit einem tragfähigen Kompromiss abschließen", so Karas heute vor Journalisten in Brüssel. "Das Parlament steht zu allen in den Verhandlungen getroffenen Vereinbarungen. Das gleiche erwarten wir vom Rat", betont der Vizepräsident des Europäischen Parlaments. ****

Karas macht aber auch seine Ungeduld mit dem System der rotierenden Präsidentschaft unter den Mitgliedstaaten im Rat deutlich: "Ich verhandle seit neun Monaten und habe nach Dänen und Zyprioten mit den Iren nun den dritten Verhandlungspartner gegenüber sitzen. Dadurch verlieren wir jetzt in der Krise wertvolle Zeit." Karas fordert, dass jedes Gesetzgebungsdossier auf der Seite des Rates von einem einzigen Verhandlungsteam "von Beginn bis zum Beschluss durchverhandelt" wird. "Jede Ratspräsidentschaft hat andere Vorgangsweisen und Prioritäten. Das ist ineffizient."

Der von Karas mit der Ratspräsidentschaft ausgehandelte Kompromiss muss sowohl vom Rat als auch vom Parlament noch beschlossen werden.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Othmar Karas, MEP, Tel.: +32-2-284-5627,

othmar.karas@ep.europa.eu

Daniel Köster M.A., EVP-Pressedienst, Tel.: +32-487-384784,

daniel.koster@ep.europa.eu