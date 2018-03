Emissionshandelsstudie: Noch nie war es so billig, unsere Zukunft zu zerstören

Studie der GLOBAL 2000-Partnerorganisation BUND zeigt TOP-10 Profiteure des Emissionshandelssystems in Deutschland - Österreich keine Ausnahme.

Wien (OTS) - Heute wurde die "Klimagoldesel"-Studie vom BUND und Sandbag präsentiert, die die TOP-10 Profiteure des Emissionshandels in Deutschland aufzeigt. Das Gerücht, dass Emissionshandelssystem belaste energieintensive Unternehmen über Gebühr, kann auch in Deutschland ganz klar widerlegt werden. In Summe halten deutsche Unternehmen sogar überschüssige CO2-Gutschriften in Höhe von 85 Mio. Tonnen CO2 - das entspricht in etwa den jährlichen CO2-Emissionen Österreichs.

Der größte Profiteur in Deutschland ist der Stahlkonzern Arcelor Mittal, er hält überschüssige Zertifikate im Gegenwert von 19 Mio. Tonnen CO2, - etwas weniger als die jährlichen Emissionen des gesamten Verkehrssektors in Österreich. GLOBAL 2000-Klimasprecher Johannes Wahlmüller ist enttäuscht: "Statt eine wirksame Obergrenze für schädliche Klimagase zu setzen, wurden die Regeln im Emissionshandelssystem so lasch entworfen, dass europaweit Milliarden an Überschuss-Zertifikaten gehortet werden. So entsteht keinerlei Anreiz zu Klimaschutz."

Laut einer Einschätzung der EU-Kommission werden EU-weit überschüssige CO2-Zertifikate im Gegenwert von bis zu zwei Milliarden Tonnen allein bis Ende 2012 erwartet, das entspricht etwa 24 Mal den gesamten Jahresemissionen Österreichs. Als Folge davon sank der CO2-Preis ins Bodenlose: Am 11. Februar kostete die Emission einer Tonne CO2 nur noch knapp über vier Euro. Ein Preis von etwa 30 Euro wäre aber mindestens notwendig, damit Kohlekraftwerke an Wettbewerbsfähigkeit verlieren und Alternativen zum Einsatz kommen. Wahlmüller betont: "Noch nie war es so billig, unsere Zukunft zu zerstören. Denn das ist es, was trotz Emissionshandelssystem gerade passiert: Klimaschädliches CO2 strömt ungehindert aus den Schloten von veralteten Kohlekraftwerken und vernichtet unsere Chance auf ein besseres Morgen. Österreich ist da keine Ausnahme."

So zeigt eine Analyse von GLOBAL 2000, dass trotz Emissionshandel die Kohlekraftwerke Dürnrohr und Mellach auf Volllast laufen. Der Verbund wurde mit CO2-Emissionen von rund 11 Mio. Tonnen in der Zeit von 2008 bis 2011 der klimschädlichste Stromkonzern Österreichs. "Obwohl ein Gaskraftwerk in Mellach wenige Meter vom Kohlekraftwerk entfernt 'als Ersatz' errichtet wurde, wird es kaum betrieben - eine Fehlsteuerung als Folge billiger Verschmutzungsrechte mit schweren Konsequenzen für das Welt-Klima."

Auch österreichische Unternehmen profitieren

GLOBAL 2000 hat in einer im November vorgestellten Studie gezeigt, dass die Situation in Österreich durchaus mit der in Deutschland verglichen werden kann: Von 95 Unternehmen im Emissionshandelssystem haben 77 Überschüsse in den Büchern. Insgesamt sind Überschüsse aus der Gratiszuteilung von 4,6 Mio. Tonnen CO2 entstanden. Entgegen der Situation in Deutschland, wo vor allem die Stahlindustrie profitierte, findet man die Unternehmen mit den größten Überschüssen in Österreich vor allem in der E-Wirtschaft: Unter den Top-10 findet man vier Unternehmen der E-Wirtschaft: Die Wien Energie liegt auf Platz eins, gefolgt von der Linz AG und der Energie AG. Die EVN liegt auf Platz fünf. "Wenn die Politik Klimaschutz ernst meint, dann muss sie endlich wirksame Instrumente im Kampf gegen CO2-Emissionen einsetzen, und endlich dieses von Schlupflöchern durchsetzte System des Zertifikatehandels reformieren", fordert Johannes Wahlmüller abschließend.

