RfW-Krenn zu Kreditklemme: Eigenkapitalquote der Betriebe stärken - Eigenkapital dem Fremdkapital steuerlich gleichstellen!

Die Einführung eines fiktiven Zinssatzes würde die steuerliche Abzugsfähigkeit von Eigenkapital ermöglichen und wäre ein starker Anreiz für die Eigenkapitalbildung.

Wien (OTS) - "Die Zeichen stehen klar auf Kreditklemme. Sowohl die aktuelle Creditreform-Erhebung als auch die jüngsten Aussagen von Bank-Austria-Chef Willibald Cernko, der gegenüber dem "Wirtschaftsblatt" von einer Verteuerung von Neukrediten sprach, weisen in diese Richtung. Die SPÖVP-Regierung ist gefordert: Es gilt, in einem ersten Schritt entsprechende Maßnahmen zur Stärkung der Eigenkapitalquote der Betriebe zu setzen", so heute RfW-Bundesobmann-Stellvertreter Matthias Krenn. Konkret fordert er zum Beispiel die steuerliche Gleichstellung von Eigenkapital mit Fremdkapital.

"Beim Fremdkapital können die Zinsen als Betriebsausgabe abgesetzt werden. Bei Eigenkapital fallen naturgemäß keine Zinsen an. Durch die Einführung eines fiktiven Zinssatzes wäre die steuerliche Abzugsfähigkeit und ein starker Anreiz für die Eigenkapitalbildung gegeben. Gleichzeitig wäre es aus steuerlicher Sicht dann deutlich unattraktiver, Gewinne zu entnehmen", so Krenn. Des Weiteren fordert Krenn die Abschaffung der einprozentigen Gesellschaftssteuer, Steuerfreiheit für reinvestierte Gewinne und steuerrechtliche Begünstigungen für privates Beteiligungskapital. Zusätzlich seien bessere Rahmenbedingungen für alternative Finanzierungsmöglichkeiten abseits von Kapitalmarkt und Bankkrediten zu schaffen, die auch entsprechend rechtlich abgesichert werden müssen, so Krenn.

Auf den ersten Blick würde einige dieser Maßnahmen für den Fiskus geringere Einnahmen bedeuten, allerdings sei der "Return on Investment" hoch: "Gerade in Krisenzeiten ist die Eigenkapitalquote ein wesentliches Kriterium für das Überleben eines Unternehmens. Stärkt man diese, sichert man den Bestand der Betriebe, sichert man Jobs und damit Steuereinnahmen. Das ist für alle Beteiligten eine mehr als lohnende Investition", so Krenn.

