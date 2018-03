Bundeskanzler Faymann: Europa muss jungen Menschen Zukunftschancen geben

Ergebnisse des Europäischen Rates im Ministerrat

Wien (OTS) - "Ich habe der Bundesregierung heute über das Ergebnis der Verhandlungen zum mehrjährigen Finanzrahmen berichtet: Es war wichtig, dass wir eine Einigung zustande gebracht haben. Dieser gemeinsame Nenner ist ein Beleg und ein Signal für Verlässlichkeit in der Europäischen Union", sagte Bundeskanzler Werner Faymann heute, Dienstag, im Pressefoyer nach dem Ministerrat. "Diese Verlässlichkeit brauchen wir für die nötigen Investitionen, um das Wirtschaftswachstum in Europa zu stärken und Maßnahmen gegen die hohe Arbeitslosigkeit zu setzen."

Die vereinbarten sechs Milliarden Euro für Jugendbeschäftigung seien dabei ein wichtiger Beginn, denn von den bald 28 Mitgliedstaaten der Union würden 19 Länder eine sehr hohe Jugendarbeitslosigkeit aufweisen: "In all diesen 19 Ländern gibt es Regionen, in denen mehr als jeder vierte junge Mensch keine Arbeit hat. Das zeigt, dass wir es hier nicht nur mit einem Problem im südlichen Europa zu tun haben, sondern dass weite Teile der EU betroffen sind. Wir müssen daher kleinkarierte Debatten hintanstellen. Stattdessen sollen wir dringend notwendige Maßnahmen treffen, um die jungen Menschen von der Straße weg zu bringen und um ihnen faire Zukunftschancen zu geben", sagte der Bundeskanzler.

"Für Österreich war es mir auch wichtig, dass wir für den ländlichen Raum 700 Millionen Euro mehr herausverhandeln konnten, als im ursprünglichen Vorschlag der Kommission vorgesehen war. Es ist auch gelungen, dass unser Land einen Rabatt von rund 700 Millionen Euro erhält. Und das vor dem Hintergrund, dass Österreich zu den reichsten Ländern der EU gehört", sagte Faymann. Der österreichische Nettobeitrag von 0,31 Prozent des BIP sei als Richtwert zu sehen, denn der tatsächliche Beitrag ergebe sich erst nach Einrechnung der ausgeschöpften Fördermittel. In der Vergangenheit sei das tatsächliche Ergebnis Österreichs immer unter dem verhandelten Wert zu liegen gekommen. "Damit wir als eines der reichsten Länder unsere hohen Standards auch halten können, brauchen wir eine gut funktionierende Union. Dies ist nicht mit einer Insellösung, sondern nur durch eine gemeinsame europäische Politik möglich." Dem österreichischen Parlament hat der Bundeskanzler angeboten, in einer Sondersitzung über die Detailergebnisse des EU-Gipfels zu berichten.

