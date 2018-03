Grüne/Huber: "Warum verstecken sich Pröll und Sobotka?"

VPNÖ schickt Schneeberger vor, gegen den Ermittlungen laufen

St. Pölten (OTS) - "Pröll und Sobotka hätten erneut die Chance nutzen können, heute zu den NÖ Spekulationen Stellung zu beziehen. Erneut verstecken sich der Landeshauptmann und sein Stellvertreter aber und schicken andere vor: Diesmal VP-Klubobmann Schneeberger, gegen den in der Causa Hypo NÖ die Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt; Man kann sich also ausrechnen, wie glaubwürdig Schneebergers Aussagen in Sachen Spekulationen sind", reagiert der Grüne Landesgeschäftsführer auf die heutigen Aussagen des VP-Klubobmanns, nachdem die Grünen heute eine Sachverhaltsdarstellung an die Korruptionsstaatsanwaltschaft eingebracht haben.

"Seit 11 Jahren spekuliert die ÖVP im Casino und verliert das Steuergeld der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher. Und seit 11 Jahren warnen wir Grünen vor den riskanten Experimenten am Finanzmarkt. Wir Grünen sind einzigen, die den Spekulationen nicht zugestimmt haben. Wir haben Anfragen eingebracht, Untersuchungsausschüsse gefordert: Alles abgeschmettert durch das Blockieren der ÖVP", erinnert der Grüne.

