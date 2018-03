FPÖ-Podgorschek kritisiert Bestellmodus der Finanzmarktaufsicht

Neuer FMA Chef Kumpfmüller muss Unabhängigkeit erst unter Beweis stellen!

Wien (OTS) - "Die Bestellung von Klaus Kumpfmüller wirft ein denkbar schlechtes Licht auf den derzeitigen Bestellmodus der Finanzmarktaufsicht als unabhängige Überwachungsbehörde", kritisiert der freiheitliche Finanzsprecher NAbg. Elmar Podgorschek die heutige Bestellung von Klaus Kumpfmüller zum zweiten Vorstand der Finanzmarktaufsicht neben Helmut Ettl.

Kumpfmüller gelte als enger Vertrauter von Finanzministerin Maria Fekter, deren Sekretär er in den 1990er Jahren war. Gleichzeitig war sein bisheriger Chef Andreas Mitterlehner, der Bruder von Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner. "Es ist meiner Ansicht gerade bei einer Einrichtung wie der Finanzmarktaufsicht, bei der Unabhängigkeit besonders wichtig ist, ein schlechtes Zeichen, wenn die Vorstände in erster Linie parteipolitisch besetzt werden", so Podgorschek. Leider sei dies ein weiteres Zeichen, dass der rot-schwarze Proporz in Österreich keineswegs überwunden sei. Vor diesem Hintergrund plädiert Podgorschek für eine Neugestaltung des Bestellmodus der FMA, um deren Unabhängigkeit zu sichern.

"Die Zukunft wird zeigen, ob Kumpfmüller in der Lage ist, sich von Ministerin Fekter zu emanzipieren und unabhängig von Partei- und Unternehmensinteressen zu agieren", erklärt Podgorschek mit Hinweis auf die Tätigkeiten Kumpfmüllers in heimischen Banken wie der oberösterreichischen Raiffeisen und der Hypo Oberösterreich. Er werde dies jedenfalls genau beobachten, da eine vollständig unabhängige Finanzmarktaufsicht von größter Bedeutung für den heimischen Finanzmarkt sei, so Podgorschek abschließend.

