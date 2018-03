Wiener FPÖ startet Kampagne zur Volksbefragung

Wien (OTS) - FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus kündigte Dienstag eine Kampagne der Wiener FPÖ mittels Dreieckständern und Standaktionen zu den Fragen der Wiener Volksbefragung an. Diese Kampagne richte sich gegen die Wiener Volksbefragung, die Gudenus als "Missbrauch direkter Demokratie" bezeichnete.

Die Frage zum Parkpickerl sei eine "Entscheidung zwischen Pech und Schwefel", aber nicht über die von vielen BürgerInnen per Unterschrift kritisierte Ausweitung der Zonen, sagte Gudenus bei einer Pressekonferenz. Mit der Abhaltung von Olympischen Spielen wäre die Wiener Regierung völlig überfordert. Das Beispiel London habe gezeigt, dass kein Benefit für den Tourismus zu erwarten sei, während die Mieten aber exorbitant steigen würden. Die anderen Fragen seien "No-Na-Fragen". Die einzige Partei, die in Wien privatisiere, sei die SPÖ, so Gudenus: Öffentliche Verkehrsmittel und Kanalnetz seien durch Cross-Boarder-Leasing an ausländische Gesellschaften verkauft, der Sozialbereich und Wiener Wohnen ausgelagert worden.

Am Rande der Pressekonferenz verlangte Gudenus eine Räumung der Votivkirche und "Abschiebung der Asylbetrüger", um "dem Rechtsstaat zum Durchbruch zu verhelfen".

