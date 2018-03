FPK-Dobernig: Obernosterer verhöhnt weiter alle Volkskulturschaffenden in Kärnten!

Mit der ÖVP droht ein links-regiertes Kärnten und ein Kaiser als Landeshauptmann

Klagenfurt (OTS) - Nachdem ÖVP-Spitzenkandidat Obernosterer in der gestrigen Radiodiskussion mit LH Dörfler einmal mehr die Kärntner Volkskultur und das Kärntner Brauchtum als "Tiefkultur" verhöhnt hat, weist Volkskulturreferent LR Harald Dobernig diese Aussagen zurück. "Über 100.000 Menschen sind in Kärnten der Volkskultur und dem Brauchtum verbunden. Anstatt sich für seine Herabwürdigung des Kärntner Brauchtums zu entschuldigen, verhöhnt Obernosterer weiter alle Volkskulturschaffenden und Brauchtumsträger in Kärnten", betont Dobernig. Jemand, der Hoch- und Volkskultur nicht auseinander halten könne, sondern permanent den Begriff "Tiefkultur" verwendet, sollte zu diesem Thema besser schweigen.

Landeshauptmann Gerhard Dörfler habe sich hingegen hinter alle Trachten- und Brauchtumsgruppen, Musikkapellen und Chöre in Kärnten gestellt und auch auf die hohe Wertschöpfung aus diesem Bereich verwiesen.

Mit seiner abschätzenden Haltung zur Volkskultur befinde sich Obernosterer einmal mehr auf einer Linie mit der SPÖ und den Grünen. Es sei zu befürchten, dass Volkskultur und Brauchtum von diesen Parteien nach den Wahlen ausgehungert werden. "Mit der ÖVP droht ein links-regiertes Kärnten und ein Kaiser als Landeshauptmann. Es wundert daher niemanden, dass viele ÖVP-Anhänger diesmal die Freiheitlichen wählen wollen, um einen SPÖ-Landeshauptmann zu verhindern. Die Kärntnerinnen und Kärntner werden dem Vorhaben der linken Einheitspartei eine klare Absage erteilen", so Dobernig.

