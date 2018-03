BZÖ-Bucher: Kärnten muss Transparenzpaket umsetzen!

BZÖ-Chef schlägt Expertenbeirat unter Leitung Professor Sickingers vor

Wien/Klagenfurt (OTS) - "Kärnten muss zum Musterland der gläsernen Kassen werden", so BZÖ-Chef Spitzenkandidat Josef Bucher. Das BZÖ unterstützt die Initiative www.transparenzgesetz.at und wird ein Informationsfreiheitsgesetz nach Hamburger Vorbild im österreichischen Nationalrat beantragen. "Transparenz darf aber nicht vor den Kärntner Landesgrenzen halt machen. Deshalb wird sich das BZÖ als eine seiner ersten Handlungen im Kärntner Landtag dafür einsetzen, dass Kärnten ein europäisches Vorbild für saubere und offene Politik wird, wo jeder Bürger jeden Euro nachvollziehen kann und dubiose Geschäfte endgültig der Vergangenheit angehören".

Bucher schlägt vor, einen Expertenbeirat unter der Leitung des anerkannten Antikorruptionsexperten Professor Dr. Hubert Sickinger einzusetzen, um umfassende Transparenzregeln in Kärnten schnellstmöglich zu verwirklichen. Bucher begrüßt die Forderung der auch von Sickinger mitinitiierten Initiative ww.transparenzgesetz.at nach einem umfassenden Recht auf Information und Einsicht in die Akten der Verwaltung. Auskunft müsse die Regel sein, nicht die Ausnahme. Einsicht in Akten müsse möglich sein, persönlicher Datenschutz dennoch gewährleistet bleiben. Ebenfalls sei das BZÖ für eine Veröffentlichungspflicht für Behörden. Diese sollen Verträge, Dokumente und Daten von sich aus online stellen, veröffentlicht in einem zentralen Informationsregister, kontrolliert von eine/r unabhängigen Beauftragte/n für Informationsfreiheit und Datenschutz, schließt sich der BZÖ-Chef den Zielen der Initiative an.

"Nur Sauberkeit, Offenheit und funktionierende Kontrolle stellen das Vertrauen in die Politik wieder her. Das BZÖ lädt alle Kärntner Parteien ein, hier gemeinsam nach dem 3. März ein Zeichen zu setzen und Kärnten zu einer Musterregion der Transparenz in Europa zu machen", so Bucher.

