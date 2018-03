SP-Deutsch: Blauer Privatisierungswut Strich durch die Rechnung machen!

Hochnervöser Gudenus verunglimpft direkte Demokratie

Wien (OTS/SPW) - "Der Wiener FPÖ ist grundsätzlich nichts zu schade, um die Wiener Volksbefragung schlecht zu reden. Hier von 'Wischi-Waschi' zu reden, zeigt nur dass diese Partei mit direkter Demokratie nichts am Hut hat. Dass die Freiheitlichen so viel Schaum vor dem Mund haben, ist aber auch nicht weiter überraschend: Die blauen Ober-Privatisierer fürchten natürlich das deutliche Nein der Wienerinnen und Wiener zu Geschäftemacherei mit öffentlichen Leistungen. Deshalb soll die Bedeutung der Wiener Volksbefragung mit allen Mitteln herabgewürdigt und relativiert werden. Ist es doch nicht einmal zehn Tage her, dass Strache lauthals die Privatisierung der Wasserversorgung gefordert hat!", kommentierte der Wiener SPÖ-Landesparteisekretär, LAbg. Christian Deutsch am Dienstag entsprechende Aussagen von Wiener FPÖ-Klubobmann Gudenus.*****

Vergeblich habe die FPÖ auf Vergesslichkeit gesetzt, so Deutsch weiter: "Dass diese Partei 2003/2004 60.000 BUWOG-Wohnungen unter ihrem Wert verschleudert hat, ist eine Mahnung. Die Wienerinnen und Wiener wissen seitdem, was ihnen droht, wenn diese Partei das Sagen hätte: Der Verkauf der Gemeindebauten. Straches Vorstoß in Sachen Wasserprivatisierung ist ein weiterer Beweis dafür, dass vor blauen Privatisierungsgelüsten nichts sicher ist!"

Die Mehrheit der Bevölkerung - das geht aus Umfragen hervor - sehe die Wiener Volksbefragung absolut positiv und führe diese auf die Initiative des Wiener Bürgermeisters zurück. "Die Menschen werden hier in Mitbestimmungs- und Entscheidungsprozesse eingebunden. Niemand wird es sich von der FPÖ absprechen lassen, wichtige Zukunftsfragen mitzuentscheiden!", so Deutsch.

Abschließend unterstrich Deutsch: "Aus den hysterischen Schimpftiraden von Gudenus Bahn spricht nur blanke Nervosität. Zu oft hat die FPÖ Volksvermögen verschleudert oder entsprechende Forderungen gestellt. Bei der Wiener Volksbefragung können die Wienerinnen und Wiener dieser Privatisierungswut einen Strich durch die Rechnung machen. Nur die Wiener SPÖ stellt sicher, dass die Lebensqualität der Wienerinnen und Wiener weder verspekuliert, noch veräußert wird!" (Schluss) tr

