Bundeskanzler Faymann zum Gedenktag 12. Februar: Soziale Stabilität sichert gesellschaftlichen Frieden

Wien (OTS/SK) - "Ein bleibender Auftrag der Ereignisse rund um den 12. Februar 1934 ist die klare Absage an eine Politik der Verhetzung und Ausgrenzung", so Bundeskanzler Werner Faymann anlässlich des heutigen, 79. Jahrestages der Februarkämpfe. "Wir müssen aber auch klar sehen, dass die Konfrontation in Österreich 1934 vor dem Hintergrund von Massenarbeitslosigkeit und einer Verarmung weiter Teile der Bevölkerung geschehen ist. Eine aktive Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspolitik, die den Menschen dient, ist das wirksamste Gegenmittel gegen gesellschaftliche Polarisierungen. Österreich hat mit dem System der Sozialpartnerschaft und mit dem gesellschaftlichen Grundkonsens, die Zusammenarbeit der politischen Kräfte in unserem Land für das Wohl des Landes und der Menschen in den Vordergrund zu stellen, nach 1945 bewiesen, dass scheinbar unüberbrückbare Barrieren überwindbar sind. Ich appelliere daher an alle, in Österreich aber auch in Europa, stets das Gemeinsame über das Trennende zu stellen. Das sind wir den Opfern der Februarkämpfe und all jenen Menschen, die im Kampf für Freiheit und Demokratie ihr Leben riskiert haben, schuldig", so Faymann abschließend. (Schluss) mo/ah

