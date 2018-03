Gestrige Aussendung der SPÖ NÖ bezüglich Landwirtschaftskammer ist ein Jahr alt

Vorwürfe haltlos: LK NÖ erfüllt gesetzliche Aufgaben sparsam, effektiv und effizient

St. Pölten (OTS) - Die Landwirtschaftskammer Niederösterreich kann den Zweck der gestrigen Aussendung von Landesgeschäftsführer Günter Steindl nicht nachvollziehen, da diese - beinah textgleiche Meldung -bereits am 02.02.2012 vonseiten der LK NÖ beantwortet wurde.

Zur Erinnerung: Das Budget der Landwirtschaftskammer wird einmal jährlich im Gremium der Vollversammlung der LK NÖ präsentiert und anschließend beschlossen. Einvernehmliche Beschlüsse sind gängige Praxis. Die niederösterreichischen LK kann auf eine sparsame und effiziente Mittelverwendung verweisen, die von beiden in der LK NÖ vertretenen Fraktionen - SPÖ Bauern und NÖ Bauernbund - auch immer wieder lobend erwähnt wird. Zu den Dienstautos: Diese werden nur dann angeschafft, wenn es wirtschaftlich für die LK NÖ sinnvoll ist und die Kilometergeld-Abrechnung teurer kommen würde. Mit Ausnahme des Präsidiums fährt kein LK-Funktionär ein Dienstauto. Darüber hinaus gibt es über die LK NÖ keine Fraktionsgelder oder anderwärtige Zahlungen an die Fraktionen der Vollversammlung und somit auch nicht an den NÖ Bauernbund.

Die LK Niederösterreich erfüllt ihre gesetzlichen Aufgaben bestmöglich und vertritt mit aller Kraft die Anliegen ihrer Bäuerinnen und Bauern. Für weitere Rückfragen wird SPÖ NÖ-Landesgeschäftsführer Steindl gebeten, sich zum Beispiel bei seinem Parteikollegen LKR Josef Etzenberger über die LK NÖ-Erfolgsbilanz zu informieren.

