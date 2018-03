"Eco" am 14. Februar: Immobilien, Aktien, Gold

Der Wert des Petersdoms oder der Vatikanischen Museen ist nicht zu beziffern. Und auch die Finanzdepots der katholischen Kirche werden geheim gehalten. Dennoch steht fest: Der neue Papst, der im März gewählt werden wird, kann auf ein umfassendes Vermögen zurückgreifen. Auf Immobilien, Aktien und festverzinsliche Wertpapiere sowie auf Goldreserven in der Schweiz. Nicht zu vergessen die Beteiligungen an italienischen Banken. In Summe ein Milliardenvermögen, wenn auch die Kirche den jeweils veröffentlichten Reichtum immer wieder bestreitet und auf die hohen Personalkosten hinweist. "Eco" zeigt, wie sich das Vermögen des Papstes, das Vermögen des Heiligen Stuhls in Rom, zusammensetzt. Ein Bericht von Günther Kogler, Hans Wu und Sabina Riedl.

Pflege in Not: Agenturen werben mit Diskontpreisen - und zocken ab

Vor fünf Jahren wurde die 24-Stunden-Pflege zur großen Erleichterung von Betroffenen und Angehörigen aus der Illegalität geholt. Doch vieles erschwert heute noch Menschen, die mit Pflege zu tun haben, das Leben: Es fehlt an Informationen und Transparenz; Kosten und Leistungen sind oft unklar und kaum vergleichbar. Es gibt einen Wildwuchs an Agenturen, die mit Diskontpreisen im Internet um Kunden werben, dann - praktisch ohne Kontrolle - hilflose Menschen schlecht betreuen und abzocken. "Eco" präsentiert einen Vergleich der extrem unterschiedlichen Kosten der verschiedenen Anbieter und bringt einen Lokalaugenschein aus Vorarlberg, das als Musterland in Sachen Pflege gilt. Ein Bericht von Christina Kronaus.

Graz statt Kenia: Der Überlebenskampf der heimischen Schnittblumenproduzenten

Rosen, Tulpen, Gerbera. Zum Valentinstag werden sie besonders gerne geschenkt. Und kaum zu glauben: Diese begehrten Schnittblumen kommen jetzt, mitten im Winter, auch aus österreichischer Produktion. Allerdings tun sich die letzten ganzjährig produzierenden Unternehmer sichtlich schwer, gegen die - günstig gezüchteten - Importe anzukommen. Vor allem die hohen Energiekosten hierzulande machen die heimische Erzeugung zu einem Überlebenskampf gegen Lieferungen aus Afrika, Südamerika oder Holland. In "Eco" schildert einer der größten heimischen Schnittblumen-Produzenten seine Strategien gegen die Import-Blumen. Ein Bericht von Bettina Fink.

