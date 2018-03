Auer: Konsequenz aus Fleischbetrug - Herkunftskennzeichnung überfällig

Stöger muss sich in Brüssel im Interesse der Konsumenten durchsetzen

Wien (OTS) - "Lebensmittel egal woher - Hauptsache billig. Dass die Geizhals-Mentalität kombiniert mit den jetzigen Kennzeichnungsregeln gefährlich werden kann, beweist der aktuelle Betrugsfall mit Pferdefleisch", sieht Bauernbund-Präsident Jakob Auer einen klaren Zusammenhang zwischen Industrieproduktion und immer wieder auftauchenden Lebensmittelskandalen. "Solchen Betrügereien" - dass rumänisches Pferdefleisch in Großbritannien sowie Frankreich, Irland und Schweden als Rindfleisch verkauft werden kann - "gehört ein Riegel vorgeschoben. Die Verbraucher haben ein Recht auf klar nachvollziehbare Herkunftsangaben", verweist Auer darauf, dass der Bauernbund in den vergangenen Jahren "zigmal die Einführung einer für die gesamte EU verpflichtenden Herkunftskennzeichnung" gefordert habe. Herkunft bedeute zu Recht für viele Konsumenten Qualität und Sicherheit. Deshalb müsse diese "lückenlos deklariert werden", verlangte der Bauernbund-Präsident. "Wo Österreich draufsteht, muss Österreich drin sein. Es liegt an Gesundheitsminister Alois Stöger, endlich umzusetzen, dass Konsumenten die Herkunft eines landwirtschaftlichen Produktes nachvollziehen können", so Auer.

Lücken beim Konsumentenschutz in Brüssel

"Die Konsumenten wollen keine Geheimniskrämerei bei der Herkunft mehr. Leider ist die EU-Verbraucherinformationsverordnung auf halbem Weg stehen geblieben. Nach wie vor ist die Herkunft bei Milch und Fleischerzeugnissen ein Geheimnis. Damit muss Schluss sein", fordert Auer Bundesminister Stöger dazu auf, den aktuellen Fall zum Anlass zu nehmen, um im EU-Rat endlich einen europaweiten Konsens bei den verpflichtenden Herkunftsangaben (Place of Farming-Labelling) zu erzielen.

"In Brüssel prallen Konzernlobbyisten auf die Interessen der Bäuerinnen und Bauern. Wir stellen uns unserer regionalen Verantwortung für sichere Lebensmittel - die Konzerne verlangen uneingeschränkten Warenfluss", verweist Auer auf einen Interessenkonflikt, der nicht nur der Landwirtschaft, sondern vor allem auch den Verbrauchern schade. Deshalb "müssen wir ein schärferes Auge auf das Lebensmittelkontrollwesen werfen" und es müsse Konsequenzen aus derartigen industriellen Betrugsfällen geben. "Je stärker sich die Branche entwickelt, desto schlagkräftiger müsse auch die Kontrolle agieren. Der Bauernbund wird im Interesse der vielen österreichischen Produzenten und Direktvermarkter, die lückenlos teils peinlichsten Kontrollen ausgeliefert sind, darauf schauen, dass die Vollzugs- und Kontrollorgane der Lebensmittelaufsicht effizient zusammenarbeiten", so der Bauernbund-Präsident.

Auch verarbeitete Ware muss gekennzeichnet werden

Umfassen sollte die Herkunftskennzeichnung nicht nur Rohstoffprodukte wie Fleisch, sondern auch Milch beziehungsweise Milchprodukte, Fleischwaren und verarbeitete Erzeugnisse, die über den Lebensmittelhandel oder die Gastronomie zum Verbraucher kommen. "Wenn ich mir an einer Theke eine Lasagne bestelle, dann will ich wissen, ob Zutaten wie das Faschierte oder der Käse aus Österreich stammen oder eben nicht. Dieses grundlegende Recht des Verbrauchers sollte endlich EU-gesetzlich berücksichtigt werden - ohne Schlupflöcher und Hintertüren", will sich Auer abschließend dafür einsetzen, dass verarbeitete Ware gekennzeichnet wird.

