Termine am 13. Februar in der "Rathauskorrespondenz"

07.00 Uhr, StRin Frauenberger besucht anlässlich des Valentinstages die UnternehmerInnen und MitarbeiterInnen am Blumengroßmarkt in Inzersdorf (23., Laxenburger Straße 367) 10.00 Uhr, StRin Frauenberger bei der Eröffnung des Bamkraxler's am Kalvarienbergmarkt (17., St. Bartholomäusplatz/ Kalvarienbergkirche) 10.00 Uhr, Eröffnung des Kindergartens im Wiener Stadtpark mit StR Oxonitsch (3., Am Stadtpark 4)

