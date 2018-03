VP-Juraczka ad Schicker: Kommt doch noch die Frage, die den Bürgern unter den Nägeln brennt?

Wien (OTS) - "Dass jetzt eine erste Kostenschätzung für die Olympischen Spiele in Wien vorliegt, ist begrüßenswert aber nur die halbe Miete. Bevor man die Frage zur Austragung der Spiele seriös beantworten kann, braucht man detaillierte Informationen zu den stadtplanerischen Vorhaben wie etwa dem Standort des Olympischen Dorfes oder zum Bedarf an dafür notwendigen Sportanlagen" so der Landesparteiobmann der ÖVP Wien StR Manfred Juraczka in einer knappen Reaktion auf die Aussagen von SP-Wien Klubobmann Rudolf Schicker.

Manfred Juraczka: "Bemerkenswert ist aber schon, dass die SPÖ Wien vor der Befragung bereits die nächste Befragung ankündigt. Auch wenn Sparsamkeit für die SPÖ Wien kein geläufiger Begriff ist, macht eine Volksbefragung, bei der im Vorfeld alle relevanten Fakten auf dem Tisch liegen, doch mehr Sinn als eine zizerlweise Volksbefragung. Und wenn Rudolf Schicker jetzt schon eine neuerliche Befragung der Bürger in Aussicht stellt, kommt dann endlich die Frage die den Bürgern unter den Nägeln brennt: "Sollen in Wien weitere Kurzparkzonengebiete eingeführt werden - Ja oder Nein?"

