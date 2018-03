MORGEN Pressefrühstück: Gewalt an Frauen - trauriger Alltag auch in Österreich - Psychosoziale Folgen, Prävention, Behandlung

Wien (OTS) - Laut einer Umfrage des Frauenministeriums kennt jede zweite ÖsterreicherIn eine Frau, die schon Opfer von häuslicher Gewalt war.

Laut WHO-Studie werden sechs von zehn Frauen einmal im Leben Opfer von physischer und /oder sexueller Gewalt durch ihren Partner. Ursachen und Gründe werden in gesellschaftlichen Verhältnissen, in Mustern der geschlechtsspezifischen Sozialisation und in traumatisierenden Kindheitserfahrungen gesehen. Was präventiv getan werden kann, welche psychosozialen Auswirkungen mit Gewalterfahrungen einhergehen und welche Maßnahmen es zum Schutz der Frauen braucht, darüber sprechen die ExpertInnen.

Ihre Gesprächspartner sind:

Dr.in Eva Mückstein, Präsidentin ÖBVP

Mag.a Maria Rösslhumer, Geschäftsführerin des Vereins Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF)

Mag. Romeo Bissuti, Gf Leitung, Klinischer und Gesundheits-Psychologe im MännerGesundheitsZentrum MEN, Obmann White Ribbon Österreich

Datum: 13.2.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

Café Museum

Operngasse 7, 1010 Wien



Rückfragen & Kontakt:

& Anmeldung:

Mag.a Barbara Zsivkovits

oebvp.zsivkovits @ psychotherapie.at oder Tel.: 01/512 70 90-23