FP-Meyer fordert mehr und besseren Musikunterricht in Wien

Initiative der Philharmoniker begrüßenswert

Wien (OTS) - Das Ersuchen der Wiener Philharmoniker an die Verantwortlichen der Stadt Wien und im Bund, vermehrte Anstrengungen im Hinblick auf einen Ausbau des Musikunterrichtes in öffentlichen und privaten Schulen zu unternehmen, ist voll und ganz zu unterstützen. Die FPÖ-Wien setzt seit Jahren entsprechende Initiativen in den politischen Gremien, die von SPÖ und Grünen jedoch obligatorisch abgewürgt werden. Der Chef der Wiener Philharmoniker warnt nun so wie die Freiheitlichen vor der immer dünner werdenden Personaldecke des künstlerischen Nachwuchses gerade in den Schulen, macht die Wiener FPÖ-Gemeinderätin Ute Meyer aufmerksam. Wir werden daher weiterhin alle Maßnahmen zur Förderung des Musikunterrichtes in den Schulen und den Bau weiterer Musikschulen fordern. Es ist nicht einzusehen, dass es in der "Musikhauptstadt" Wien noch immer Bezirke ohne Musikschule gibt, sagt Meyer. (Schluss)otni

