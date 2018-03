Schneeberger: Sachverhaltsdarstellung der Grünen NÖ ist Sachverhaltsdarstellung gegen sich selbst

Seit elf Jahren läuft die erfolgreiche Veranlagung, drei Wochen vor der Wahl laufen Petrovic und Co. vor den Kadi

St. Pölten (OTS/NÖI) - "Die heute eingebrachte Sachverhaltsdarstellung der Grünen NÖ ist eine Sachverhaltsdarstellung gegen sich selbst. Denn seit elf Jahren läuft die Veranlagung, die bisher einen Gewinn von 824 Millionen Euro gebracht hat, doch in all den Jahren blieben die Grünen untätig. Nun, drei Wochen vor der Wahl laufen Petrovic und Co. vor den Kadi. Dabei sollten sie nicht vergessen, dass die Grünen NÖ im Jahr 2004 bei einem Teil der Veranlagung selber mitgestimmt haben", reagiert VP-Klubobmann LAbg. Mag. Klaus Schneeberger auf heutige Aussagen der Grünen NÖ.

