"Österreich rockt den Song Contest" - Noch drei Tage bis zur österreichischen Vorentscheidung

Club-Gig im Europa-Lager in Wien

Wien (OTS) - Yela, Natália Kelly, Elija, The Bandaloop oder Falco -Wer fährt für Österreich zum "Eurovision Song Contest"? In drei Tagen fällt bei "Österreich rockt den Song Contest" um 20.15 Uhr live in ORF eins die Entscheidung. Gestern, am Montag, dem 11. Februar 2013, stimmten sich vier der fünf Acts - Falco konnte aus terminlichen Gründen nicht teilnehmen - bei einem Club-Gig im Europa-Lager in Wien auf die große Vorentscheidungsshow ein. Vor rund 100 Fans und Pressevertretern präsentierten sie jeweils ihren Song-Contest-Titel und zwei weitere Songs.

Elija beim Club-Gig: "Live zu spielen ist immer cool" - und darüber, die "Konkurrenten" erstmals ihre Nummern performen zu sehen: "Ich bin kein Freund von Konkurrenzgedanken. Alle fünf Nummern sind sehr unterschiedlich - Musik ist einfach Geschmackssache - und was am Freitag passieren wird, ist schwer vorherzusagen."

Natália Kelly: "Ich finde es schön, hier mit den anderen Musik zu machen. Alles, was mit Musik zu tun hat, macht mich glücklich." Und weiter: "Ich sehe die anderen nicht als Konkurrenten, sondern als tolle Musiker, von denen ich vielleicht auch noch etwas lernen kann."

Yela im Europa-Lager: "Es ist super, die anderen einmal anzusehen -jeder von ihnen ist ein hochkarätiger Musiker." Und über die große Show am Freitag weiter: "Wenn ich mir den Moment, in dem ich auf der Bühne stehe, vorstelle, dann habe ich Schmetterlinge im Bauch."

The Bandaloop über den Club-Gig: "Live spielen ist immer gut! Natürlich schaut man auch, was die anderen so machen, aber bei der Show macht dann jeder sein Ding und einfach das Beste draus."

"Österreich rockt den Song Contest" in TV, Radio und online

Hitradio Ö3 berichtet rund um den österreichischen Vorentscheid (auch online auf oe3.ORF.at) über die letzten Proben zur Live-Show und am 16. Februar über das Ergebnis der heimischen Vorentscheidung. Noch bis Freitag, den 15. Februar,präsentiert "heute mittag" täglich einen der fünf "Österreich rockt den Song Contest"-Acts, und "heute leben" wirft am Tag der Live-Show einen Blick hinter die Kulissen. Die ORF-"Seitenblicke" berichten am 15. Februar um 20.05 Uhr in ORF 2 ebenfalls über den Club-Gig im Europa-Lager. Die Show ist außerdem als Live-Stream und sieben Tage lang als Video-on-Demand in der ORF-TVthek (tvthek.ORF.at) abrufbar. Ticketinfos zu "Österreich rockt den Song Contest" sind unter tickets.ORF.at und Infos zur Backstage-Spezialführung sind unter backstage.ORF.at abrufbar.

Der weitere Fahrplan zum "Eurovision Song Contest"

15. Februar:

"Österreich rockt den Song Contest" - österreichische Vorentscheidung zum "Eurovision Song Contest" live um 20.15 Uhr in ORF eins

14. Mai:

Erstes "Eurovision Song Contest"-Semifinale ab 21.00 Uhr live aus Malmö in ORF eins mit österreichischer Beteiligung

16. Mai:

Zweites "Eurovision Song Contest"-Semifinale ab 21.00 Uhr live aus Malmö in ORF eins

18. Mai:

Finale des "Eurovision Song Contest" live ab 21.00 Uhr in ORF eins

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at