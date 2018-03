"Weltjournal" und "WELTjournal +" am 13. Februar "Kampf um den Fisch" und "Insekten - Nahrung der Zukunft gesucht"

Wien (OTS) - Wie jedes Jahr am Aschermittwoch biegen sich vielerorts auch heuer wieder die Tafeln unter dem traditionellen Fischbüffet. Fisch ist schmackhaft und gesund - und auch die Österreicher konsumieren immer mehr davon. Gleichzeitig gibt es immer weniger Fische in den europäischen Meeren, Fangflotten weichen anderswohin aus. Das "Weltjournal" - präsentiert von Eugen Freund - begibt sich am Mittwoch, dem 13. Februar 2013, um 22.30 Uhr in ORF 2 auf Recherchetour. Gaumenüberraschungen liefert um 23.05 Uhr die "WELTjournal +"-Dokumentation "Insekten - Nahrung der Zukunft gesucht".

Weltjournal: Kampf um den Fisch

Im Auftrag der EU ziehen Hochseetrawler vor Mauretanien jährlich Tausende Tonnen Fisch aus dem Wasser. Das Land hat zwar für siebzig Millionen Euro Fangrechte an die Europäische Union verkauft, aber die Folgen für die einheimischen Fischer sind fatal: Viele von ihnen werden in den Ruin getrieben. Mit Protestaktionen wollen Umweltschützer auf die nach wie vor umstrittene Fischereipolitik der EU aufmerksam machen. Während der Filmarbeiten kam es allerdings zu einem folgenschweren Unfall für die Greenpeace-Aktivisten. Der Kampf um den Fisch geht trotz der jüngsten Reform der Brüsseler Fischereipolitik weiter.

Das "Weltjournal" steht als zeitnahe Servicewiederholung am Donnerstag um 21.55 Uhr auf dem Programm von ORF III Kultur und Information.

WELTjournal +: Insekten - Nahrung der Zukunft

Frittierte Kakerlaken, Vogelspinnen vom Holzkohlegrill oder die Larven roter Ameisen als Spezialitätensalat - das Spektrum kulinarischer Angebote auf Kriechtierbasis ist breit gefächert. Für Millionen Menschen in Thailand, Kambodscha und anderen asiatischen Ländern sind das längst Grundnahrungsmittel.

Können Insekten den Hunger einzudämmen helfen, wenn die Weltbevölkerung in diesem Jahrhundert noch auf neun Milliarden Menschen anwächst? Die Krabbler dienen als erstklassige Proteinquelle, enthalten viel Eisen und Kalzium, sind fettarm und lassen sich leicht und artgerecht züchten. Der englische Gastro-Kritiker Stefan Gates macht in seiner BBC-Dokumentation den wiederholten Selbsttest: Wie schmecken sie denn wirklich, die Skorpione, Grillen und Küchenschaben?

