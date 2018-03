ORF-Sonderprogrammierung zum Rücktritt von Papst Benedikt XVI. sehr gut genutzt

Insgesamt 1,5 Millionen sahen Doku, "Runden Tisch" und Sonder-"ZiB"-Ausgaben

Wien (OTS) - Anlässlich der Rücktrittserklärung von Papst Benedikt XVI. änderte der ORF gestern (Montag, 11. Februar 2013) kurzfristig und weitreichend sein Programm. Christian Rathners Dokumentation "Der Denker auf dem Thron - Papst Benedikt XVI." sahen um 20.15 Uhr im Schnitt 534.000 Zuseherinnen und Zuseher (Marktanteil 17 Prozent). Im Anschluss stand ein "Runder Tisch" auf dem Programm. Ingrid Thurnher begrüßte u. a. Maximilian Heim, Abt des Zisterzienserstiftes Heiligenkreuz, Helmut Schüller, Michael Bünker, Bischof der Evangelischen Kirche A.B. in Österreich, Oberrabbiner Paul Chaim Eisenberg, Tarafa Baghajati, Islamische Glaubensgemeinschaft, und Jan-Heiner Tück, Professor für Dogmatische Theologie, zu drei Gesprächsrunden. Im Schnitt verfolgten diese 472.000 Zuschauerinnen und Zuschauer (Marktanteil 16 Prozent).

Zusätzliche Informationen lieferten neben sämtlichen "ZiB"-Ausgaben zwei Sonder-"ZiB"s. Mit dieser Sonderberichterstattung erreichte der ORF gestern in Summe zumindest kurz mehr als 1,5 Millionen Österreicherinnen und Österreicher.

Das ORF-Religionsmagazin "Orientierung" beginnt am Sonntag, dem 17. Februar, bereits um 12.00 Uhr und steht ganz im Zeichen des Rücktritts von Papst Benedikt XVI. Am Donnerstag (14. Februar, 22.30 Uhr, ORF 2) widmet sich auch "Eco" dem Vatikan und damit dem Milliardenvermögen des Heiligen Stuhls in Rom.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at