FPÖ-Währing: Nach Einbruch-Serie Sicherheitsdefizit im Bezirk bestätigt!

Mehr Polizei sowie Notrufsäulen gefordert

Wien (OTS/fpd) - Nach einer Serie von Wohnungseinbrüchen in Pötzleinsdorf im 18. Bezirk ist die Wiener Stadtregierung verpflichtet, endlich lang geforderte freiheitliche Sicherheitsmaßnahmen umzusetzen, fordern heute der Bezirksparteiobmann der FPÖ-Währing, LAbg. Udo Guggenbichler und Klubobmann Georg Köckeis.

Statt im Bezirk über Nachtschließungen der Polizeiinspektion Schulgasse nachzudenken und so ein weiteres Sicherheitsdefizit im Bezirk zu provozieren, sollte die rot-grüne Versagerregierung mittels Verhandlungen mit dem Bund für mehr Polizeiplanposten in Währing sorgen, so Guggenbichler. Mehr uniformierte Polizeipräsenz auf der Straße würde als Abschreckung potentieller Täter und damit der Verbrechens-Prävention dienen.

Dass die rot-grünen Machthaber in Wien freiheitliche Anträge im Bezirksparlament derart ignorieren sei schlicht völlig unverständlich. Die Förderung von Alarmanlagen sowie Sicherheitsbalkon- und Terrassentüren für die Bevölkerung sei das Um und Auf. In Bezug auf mehr Sicherheit im Bezirk werde aber einfach nichts umgesetzt, weil sich SPÖ und Grüne permanent dagegen aussprechen, kritisiert Köckeis.

Die Errichtung von optisch ins Auge stechenden Notrufsäulen an exponierten Stellen sowie in den Parks des Bezirks mit direktem Draht zur Polizei, ist ebenfalls eine weitere sicherheitspräventive Forderung der FPÖ-Währing, um ein rascheres Eingreifen der Polizei und somit ein größeres Sicherheitsempfinden der Währinger Bevölkerung zu ermöglichen, erinnert Guggenbichler abschließend. (Schluss) hn

