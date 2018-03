ORF-Oscar-Schwerpunkt: "dok.film"-Premiere "Michael Haneke - Porträt eines Filmhandwerkers"

Am Sonntag, dem 17. Februar, um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Den konsequenten Weg eines Visionärs, dem die Filmwelt zu Füßen liegt und dessen Chancen auf den höchsten internationalen Filmpreis (für das vom ORF koproduzierte Drama "Amour") mehr als gut stehen, zeichnet der "dok.film" am Sonntag, dem 17. Februar 2013, um 23.05 Uhr in ORF 2 nach. Im Rahmen des Oscar-Schwerpunkts präsentiert der ORF mit "Michael Haneke - Porträt eines Filmhandwerkers" eine neue Doku des französischen Autors und Filmemachers Yves Montmayeur, der seit vielen Jahren ein Vertrauter des österreichischen Starregisseurs ist. Der Film bietet eine Stunde Haneke pur und zeigt, wie sehr der Mensch und der Regisseur, der Privatmann und die öffentliche Figur Michael Haneke deckungsgleich sind. Das neue Filmporträt führt das Publikum auf eine faszinierende Reise durch den Kosmos des anspruchsvollen Künstlers Haneke, der in seinen Arbeiten immer wieder das erforscht, was er selbst einmal die "Vergletscherung der Gesellschaft" nannte. Beginnend mit "Amour" (2012), der Michael Haneke endgültig auf der Höhe seiner Meisterschaft zeigt, geht die Dokumentation konsequent, Film für Film, "zurück in die Zukunft", bis ins Jahr 1989 - und schließlich wieder in die Gegenwart.

Michael Haneke hatte es schwer im Kino: Seine ersten Filme, die in gewisser Weise noch radikaler waren als seine aktuellen, sahen sich vehementer Kritik ausgesetzt, wegen ihrer "Gewalttätigkeit" und ihrer "Düsterkeit". Doch Haneke selbst bestreitet, seit seinem Kinodebüt "Der siebente Kontinent" (1989) auch nur einen Millimeter von seiner Idee von Film abgewichen zu sein.

Nicht nur Hanekes große Darstellerinnen, wie die erst im Sommer 2012 verstorbene Susanne Lothar, Juliette Binoche oder Isabelle Huppert kommen zu Wort; vor allem öffnet sich der als "schwierig" geltende Künstler und legt sein Inneres offen. Mit Erstaunen erkennt man da nicht nur den großen Theoretiker und Praktiker Haneke, sondern auch einen warmherzigen, heiteren und vor allem in sich ruhenden Mann, der es geschafft hat, seine persönliche Vision zu leben und voranzutreiben. Wie seine Filme schlüssige und präzise Kommentare zum Zustand der Welt sind, so sorgfältig und punktgenau sind auch Hanekes Überlegungen, die er vor und hinter der Kamera äußert.

Wenn sich Regisseur Yves Montmayeur ausgehend von "Amour", dem größten Erfolg des kosmopolitischen Österreichers, in der Geschichte zurückbewegt, wird deutlich, welch weiten und oftmals steinigen Weg Michael Haneke zurückgelegt hat, um der Welt und dem Kino dieser Welt seinen persönlichen Stempel aufzudrücken.

"Michael Haneke - Porträt eines Filmhandwerkers" ist eine Koproduktion von WILDart FILM, Crescendo Films, Les Films du Losange, entstanden mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria, MEDIA, Centre national du cinéma et de l'image animée und Filmfonds Wien.

Reichhaltiges ORF-Programmangebot zum Oscar 2013

Das neue Haneke-Filmporträt ist nur ein Teil des reichhaltigen ORF-Programmangebots zum Oscar 2013. Die von "ZiB"-Lady Nadja Bernhard und Alexander Horwath, Direktor des Österreichischen Filmmuseums, kommentierte Live-"Oscar-Nacht 2013" am Sonntag, dem 24. Februar, ab 1.15 Uhr in ORF eins bildet den ORF-Höhepunkt rund um die diesjährige Verleihung. ORF-Filmexperte Christian Konrad berichtet aus Los Angeles, dazu gibt es Hintergrundberichte über die Favoriten-Filme und die nominierten Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller. Außerdem erzählen Regisseur Götz Spielmann und Kameramann Christian Berger von ihren persönlichen Oscar-Erfahrungen.

Nach dem Auftakt des ORF-Oscar-Programms im Rahmen der "Kulturmontag"-Dokumentation "Glamour - Die perfekte Illusion" (11. Februar ab 22.30 Uhr in ORF 2) und der Doku "Michael Haneke - Porträt eines Filmhandwerkers" folgen weitere Dokus sowie Blockbuster, so zum Beispiel die Premiere des 2011-Oscar-Winners "Black Swan" mit Natalie Portman und Quentin Tarantinos "Inglourious Basterds" (beide am Sonntag, dem 24. Februar, um 20.15 bzw. 22.05 Uhr, ORF eins). Auch die vielfach preisgekrönten Haneke-Meisterwerke "Funny Games" (Sonntag, 17. Februar, 0.00 Uhr, ORF 2), "Das weiße Band" (Samstag, 23. Februar, 20.15 Uhr, ORF 2) und "Caché" (im "art.film" am Montag, dem 18. Februar, um 0.00 Uhr in ORF 2) stehen auf dem ORF-Spielplan. Am Tag nach den Oscars, am 25. Februar, zieht der "Kulturmontag" Bilanz (ab 22.30 Uhr, ORF 2).

Auch ORF III Kultur und Information steht ganz im Zeichen der Oscars und würdigt die nominierten Filmschaffenden Michael Haneke und Christoph Waltz: So ist dem österreichischen Meisterregisseur am Dienstag, dem 19. Februar, ein Programmabend gewidmet, der mit einem "KulturWerk spezial" mit Barbara Rett (um 21.15 Uhr), einem Dakapo der preisgekrönten Jelinek-Verfilmung "Die Klavierspielerin" (um 22.15 Uhr) mit Isabelle Huppert sowie dem 2009 produzierten Porträt "Sezierte Gefühle - Der Regisseur Michael Haneke" (0.25 Uhr) aufwartet.

Christoph Waltz ist an zwei anderen Programmabenden in ORF III zu sehen: Im zweiteiligen TV-Thriller "Das jüngste Gericht" (Freitag, 22. Februar, 20.15 und 21.55 Uhr) sowie im Biopic "Du bist nicht allein - Die Roy-Black-Story" (Freitag, 1. März, 20.15 Uhr).

Aber auch die ORF-Radios, ORF.at und der ORF TELETEXT sowie die ORFTV-Thek machen den Oscar 2013 zum großen Thema.

