FP-Mahdalik kritisiert Geheimniskrämerei um Stadtstraße im 22. Bezirk

Was haben SPÖ und Grüne zu verbergen?

Wien (OTS) - Die Planungen für die sog. "Stadtstraße" als Spange zwischen A-23 und der Seestadt Aspern laufen weiter unter "streng geheim", die Unterlagen werden von SPÖ und Grünen unter Verschluss gehalten, kritisiert FPÖ-Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik. Seit einem halben Jahr fordert die FPÖ nun schon die Präsentation der Trasse, da SPÖ, ÖVP und Grüne im Planungsausschuss bereits hunderttausende Euro für dieses Projekt beschlossen haben. Bis heute haben Vassilakou & Co. aber kein Blatt Papier rausgerückt.

Diese Geheimniskrämerei nährt den Verdacht, dass Rot-Grün auf Zeit spielt und 30.000 Menschen in Hirschstetten vor vollendete Tatsachen stellen will. Von echter Bürgereinbindung kann so wie beim luxuriösen Hochhausprojekt "Danube Flats" in Kaiermühlen, wo über die Anrainer beinhart drübergefahren wird, keine Rede sein.

Mahdalik fordert hier auch SPÖ-Bezirksvorsteher Scheed zum Handeln auf, der über den Planungsstand im Bilde sein dürfte. Er muss gemeinsam mit Verkehrsstadträtin Vassilakou umgehend die Präsentation der Planungen und ein echtes Mitspracherecht für die betroffenen Menschen in Hirschstetten sicherzustellen. (Schluss)otni

