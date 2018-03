ORF III mit "science.talk" zum Symposium Dürnstein und Romy Schneider in "Der Kardinal"

Am 13. Februar im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - "Schokolade ist keine Sünde. Schokolade macht glücklich." ORF III Kultur und Information beleuchtet am Mittwoch, dem 13. Februar 2013, die Meinung des Chocolatiers Hansjörg Haag über die süßeste Versuchung schlechthin und startet um 20.15 Uhr mit der "kreuz und quer"-Dokumentation "Die sieben Todsünden: Völlerei" in die Fastenzeit. Ist Schokolade ein Luxusgut, das sich in der westlichen Gesellschaft mittlerweile jeder leisten kann und will?

"Die Reise des roten Kühlschranks" begleitet ORF III Kultur und Information um 20.40 Uhr gemeinsam mit dem 17-jährigen Hari Rai aus Nepal, der als Träger im Himalaya-Gebirge arbeitet, um sich Lebensunterhalt und Studium zu finanzieren. Dabei begegnet er Kollegen, Dorfbewohnern und vor allem sich selbst.

In einer "science.talk"-Spezialausgabe um 21.35 Uhr anlässlich des Symposiums Dürnstein zum Thema "Risiko Sicherheit" spricht ORF-III-Moderatorin Barbara Stöckl mit Peter Kampits, Leiter des Zentrums für Ethik in der Medizin an der Donauuniversität Krems, und Schauspieler und Kabarettist Gregor Seberg über die Risikofaktoren des Sicherheitsdenkens. "Das Sicherheitsbedürfnis der Menschen wird größer", betont Peter Kampits, der sich im Rahmen des Symposiums vor allem mit dem Thema Sicherheitstechnologien auseinandersetzen wird. Dieser Wunsch nach Sicherheit geht allerdings nicht ohne Gefahren einher. Ob das politische Versprechen, Arbeitsplätze, Wachstum oder Ernährung zu sichern, nicht auf Kosten von Umwelt oder sozialer Errungenschaften gegeben wird, wird Gregor Seberg genauer beleuchten, wenn er durch die Rahmenveranstaltungen des Symposiums führt.

Im Rahmen der internationalen Filmleiste "kult.film" steht um 22.10 Uhr "Der Kardinal" mit Romy Schneider und Josef Meinrad im Mittelpunkt des ORF-III-Spätabends. Sechsfach Oscar-nominiert und zweifach mit dem Golden Globe ausgezeichnet, erzählt der Film unter der Regie von Otto Preminger von einer der wohl härtesten Prüfungen eines jungen Priesters: Stephens Glaube wird durch die strengen Entscheidungen seines Kirchenvorstandes ständig auf die Probe gestellt. Als er an der Wiener Universität die attraktive Annemarie kennenlernt, stellt ihn das Leben erneut vor eine Herausforderung. Ein US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1963 nach dem gleichnamigen Roman von Henry Morton Robinson mit Romy Schneider und Josef Meinrad.

