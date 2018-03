NÖ Spekulationen: Grüne leiten Fall an Korruptionsstaatsanwaltschaft weiter

Ultimatum für ÖVP abgelaufen. Madeleine Petrovic zieht Konsequenzen

St. Pölten (OTS) - "Wir haben alles unternommen, damit sich ÖVP, SPÖ und FPÖ in aller Öffentlichkeit zu den Spekulationen äußern können. Wir haben der ÖVP ein letztes Ultimatum gestellt, um alle Spekulationsdeals und die Nutznießer offen zu legen. Wir haben Worthülsen und Märchen von Gewinnen aufgetischt bekommen. Damit ist die letzte Konsequenz, dass wir die Ergebnisse unserer Recherchen der Korruptionsstaatsanwaltschaft heute in Form einer Sacherverhaltsdarstellung überliefern", so die Grüne Klubobfrau im NÖ Landtag, Madeleine Petrovic, in der heutigen Pressekonferenz..

"Die ÖVP hat sich ein Casino erbaut, das auch der Rechnungshof nicht prüfen kann und darf. Sie mauern, verschweigen und vertuschen. Im Landtagswahlkampf 2008 hat die ÖVP erfolgreich alle Spekulationsverluste vertuscht. 2013 geht das nicht mehr: Alle weiteren Vertuschungsversuche vergrößern den Schaden", so Petrovic. "Wir Grüne haben unsere Hausaufgaben gemacht - jetzt ist die Justiz am Zug. Die ÖVP - allen voran der NÖ Finanzverantwortliche Wolfgang Sobotka - haben ihre Sorgfaltspflicht verletzt. Sobotka hätte, wie es jeder private Eigentümervertreter machen würde, gegen das Management vorgehen müssen! Statt dessen hat Sobotka das Zocker-Team um Herbert Höck stets verteidigt. Und das Risiko wurde stets erhöht, um die Verluste aufzufangen. Und zur Erinnerung: Die SPÖ hat alle Spekulationsdeals stets mitbeschlossen!", erklärt die Grüne Klubobfrau.

Die Grünen handeln aber nicht nur, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen: "Es muss nun rasch überprüft werden, inwieweit noch Schadensersatzansprüche gestellt werden können. Dazu ist es nötig, zu überprüfen, inwieweit die verantwortlichen Organe (z.B. Aufsichtsräte) haftbar gemacht werden können. Wir können dafür nicht länger warten, da ansonsten wichtige Fristen verstreichen", so Madeleine Petrovic.

Werner Kogler, stellvertretender Bundessprecher, ergänzt:

"Niederösterreich braucht einen Kassasturz, um einen Neubeginn zu starten. Ein echtes Spekulationsverbot für alle Bundesländer, wie es die Grünen gerade im Parlament verhandeln, muss die Konsequenz sein! Das umfasst ein Spielgeldverbot für Landesregierungen und neue Haushaltsregeln, die alle Budgets und vor allem Veranlagungen durch und durch transparent machen."

Die Grünen erwarten, dass die Korruptionsstaatsanwaltschaft rasch tätig wird. "Eine Klärung vor der Wahl erhoffen wir uns nicht. Wir sind uns aber sicher, dass die Menschen nun sehr genau überlegen werden, wem sie am 3. März ihr Steuergeld anvertrauen wollen", so Madeleine Petrovic abschließend.

Rückblick:

- Seit 2001 treten die Grünen in Niederösterreich gegen die Spekulationsgeschäfte des Landes NÖ auf.

- ÖVP, SPÖ und FPÖ haben mit Hilfe von Banken, Gesellschaften, Privatstiftungen und einer eigens gegründeten Finanzbeteiligungsgesellschaft NÖ Wohnbaugelder an der Börse hochriskant veranlagt - und verzockt.

- Im Jahr 2003 plakatierten die Grünen im Landtagwahlkampf "Ökowirtschaft statt Spekulationsgeschäfte".

- 2007 brachte Lehman-Brothers auch Niederösterreich ins Wanken.

- 2008 wurden erste Meldungen zu Spekulationsverlusten laut.

- 2008 bis 2012 werden die Meldungen von Verlusten immer mehr und immer lauter.

Mittlerweile ist bekannt:

- 1,1 Milliarden Euro sind verzockt;

- Millionendeals für Vertuschungsmanöver wurden getätigt;

- die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Bilanzfälschung;

- 500 Millionen Eurp Spesen kostete der erhalt des ÖVP-Casinos bisher;

- weitere Millionen stecken noch in Risikofonds und drohen ebenfalls verzockt zu werden.

Von 2008 bis jetzt forderten die Grünen immer wieder Aufklärung über die Spekulationsdeals in Form von parlamentarischen Anfragen, Aktuellen Stunden im NÖ Landtag und pochten auf einen U-Ausschuss und Sonderlandtag. Alles vergebens.

