FPD-Wien: Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz

Bitte die OTS 0153 vom 16.01.2013 als gegenstandslos zu betrachten!

Wien, 12.02.2013 (OTS/FPD) - Medieninhaber: Freiheitliche Partei Österreichs - Landesgruppe Wien, Rathausplatz 8. 1010 Wien zu 100 Prozent

Landesparteivorstand:

Heinz-Christian Strache, DDr. Eduard Schock, Veronika Matiasek, Mag. Harald Stefan, Mag. Johann Gudenus, Dr. Dagmar Belakowitsch-Jenewein, Mag. Dietbert Kowarik, Dr. Martin Graf, Harald Vilimsky, Wolfgang Seidl, Dietrich Kops, Dominik Nepp

Landesparteisekretär:

Hans-Jörg Jenewein

Grundlegende Richtung: Programm der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) beschlossen am Bundesparteitag am 18.Juni 2011 in Graz.(Schluß)

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien, Pressestelle